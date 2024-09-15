بعد إصابته... هل يغيب دوناروما عن مباراة سان جرمان الأولى في دوري الأبطال؟

بعد إصابته... هل يغيب دوناروما عن مباراة سان جرمان الأولى في دوري الأبطال؟



أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي اليوم الأحد أن اللاعب الإيطالي جانلويجي دوناروما سيغيب عن المباراة الأولى لفريقه أمام جيرونا الإسباني في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب اصابة في الفخذ، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وأوضح متصدر الدوري الفرنسي في الموسم الحالي في بيان "بعد الانزعاج العضلي في فخذه الأيمن الذي شعر به خلال مباراة الأمس ضد بريست، سيبقى جانلويجي دوناروما في فترة العلاج هذا الأسبوع".



ولن يكون الحارس الدولي الإيطالي ضمن صفوف سان جرمان الذي يخوض استحقاقه القاري الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع استقبال جيرونا، مفاجأة الدوري الإسباني الموسم الماضي باحتلاله للمركز الثالث، في ملعب "بارك دي برانس"الأربعاء.



ومن المفترض أن يستفيد من هذا الغياب الحارس الروسي ماتفي سافونوف الوافد الجديد هذا الصيف مقابل حوالي 20 مليون يورو من كراسنودار، حيث من المتوقع أن يخوض مباراته الاساسية الاولى بألوان سان جرمان في المسابقة القارية الأم.