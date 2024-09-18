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"وداعاً توتو"... وفاة الإيطالي سكيلاتشي هداف كأس العالم 1990!
2024-09-18 | 15:47
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"وداعاً توتو"... وفاة الإيطالي سكيلاتشي هداف كأس العالم 1990!
"وداعاً توتو"... وفاة الإيطالي سكيلاتشي هداف كأس العالم 1990!
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وفاة المهاجم السابق سالفاتوري "توتو" سكيلاتشي هدّاف كأس العالم 1990 اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وذلك وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال الاتحاد في بيان "توفي توتو سكيلاتشي، اللاعب-الرمز لكأس العالم 1990 في إيطاليا، الأربعاء عن عمر يناهز 59 عاما"، وقرر أن يتم تخصيص دقيقة صمت قبل جميع المباريات المقررة في إيطاليا اعتبارا من الأربعاء إلى الأحد.
وكان يوفنتوس في طليعة الأندية التي نعت سكيلاتشي الذي دافع عن ألوانه وبات رمزا كرويا في البلاد والعالم بعدما تألق خلال مونديال إيطاليا 1990 بصورة غير متوقعة. ونشر يوفنتوس صورة للمهاجم بقميص البيانكونيري أرفقها بعبارة "وداعا توتو".
وكشف تقرير إعلامي إيطالي أنّ سكيلاتشي توفي في مستشفى بباليرمو بعد معاناته من سرطان القولون.
كما نعاه إنتر بطل إيطاليا الذي ارتدى سكيلاتشي قميصه بين عامي 1992 و1994 "لقد حقق حلم البلاد بأكملها خلال الليالي السحرية لكأس العالم 1990. إنتر يقف إلى جانب عائلة سكيلاتشي بعد وفاة توتو".
دافع توتو عن ناديي يوفنتوس (1989-1992) الذي فاز معه بكأس الاتحاد الأوروبي 1990، وإنتر بعدما كان بدأ مسيرته في صفوف نادي ميسينا (1982-1989)، من دون أن يحظى بنجاح مدو. غادر انتر لينضم الى جوبيلو إيواتا الياباني الذي أنهى معه مسيرته عام 1997.
وبات بطلا وطنيا في صيف عام 1990 بعدما سجّل ستة أهداف جعلته يتربع على صدارة الهدافين في مونديال بلاده، وساهم في بلوغ إيطاليا الدور نصف النهائي حيث خسرت أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 3-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي أمام جمهورها في نابولي.
وافتتح سكيلاتشي التسجيل في الدقيقة 17، قبل أن يعادل كلاوديو كانيجيا للأرجنتين. وفي المباراة على المركز الثالث أمام إنكلترا، منح المهاجم الفوز لبلاده بتسجيله الهدف الثاني 2-1 من ركلة جزاء في الدقيقة 86.
وتُوّج سكيلاتشي بجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لهدّاف البطولة، كما نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال متفوقا على أمثال الأرجنتيني دييغو مارادونا والألماني لوثار ماتيوس الذي تُوّج باللقب مع بلاده بفوزه على الأرجنتين 1-0.
وأنهى سكيلاتشي الذي خاض 16 مباراة دولية، وسجل هدفه السابع الاخير لإيطاليا، مسيرته الدولية في عام 1991.
بعد اعتزاله، عاد إلى صقلية وأنشأ مدرسة لكرة القدم في باليرمو. وظهر في أحد برامج تلفزيون الواقع عام 2004، وشارك مؤخراً في النسخة الإيطالية من برنامج الألعاب "بكين إكسبرس"، وكشف في تلك المناسبة عن إصابته بمرض السرطان.
*
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