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رياضة
ضمن فعاليات أسبوع المالكمة للنزال... انطالق تدريبات المالكمين في نزال " Card Season Riyadh "Wembley Edition
2024-09-19 | 06:00
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ضمن فعاليات أسبوع المالكمة للنزال... انطالق تدريبات المالكمين في نزال " Card Season Riyadh "Wembley Edition
يواصل "أسبوع الملاكمة" لنزال " Riyadh Edition Wembley Card Season "فعالياته، حيث أقيمت مساء الأربعاء التدريبات العامة للمالكمين المشاركين في المواجهات، والتي أقيمت في "ويمبلي أرينا" بالعاصمة البريطانية لندن.
ووسط تغطية إعالمية واسعة وحضور جماهيري كبير، قدم الملاكمون أداء مميزا، حيث استعرضوا مهاراتهم واستعداداتهم النهائية للحدث المرتقب. وقد تميزت التدريبات بالحماس والإثارة مما يعكس الجاهزية العالية لكل مقاتل لخوض المواجهات.
وأعرب المشاركون عن حماسهم الكبير للعودة إلى الحلبة، مشيرين إلى أن التنافس في ملعب مكتمل الحضور وأمام الآلاف من الجماهير يعد لحظة تاريخية في مسيرتهم الرياضية.
ومن المتوقع أن يشهد الحدث الذي سيقام في ملعب ويمبلي حضورا قياسيا، حيث ستكون البطولة جزءا من موسم الرياض، مع تسليط الضوء على أفضل المواجهات في عالم الملاكمة
إلى ذلك، أقيمت على هامش التدريبات ثلاث نزالات حيث تغلب كاميرون فونج على جو أندروود هيوز في نزال وزن الخفيف، فيما نجح كريس كونغو في التفوق على جاكوب كوين في نزال وزن الوسط، بينما حقق آدم حميد فوزا مثيرا على سانتياغو غارسيس في وزن الخفيف.
*
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