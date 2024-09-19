بعد إصابته... أوديغارد يغيب عن الملاعب "لفترة من الوقت"

بعد إصابته... أوديغارد يغيب عن الملاعب "لفترة من الوقت"



أعلن المدرب الإسباني ميكل أرتيتا غياب قائد أرسنال الإنكليزي، النروجي الدولي مارتن أوديغارد عن الملاعب "لفترة من الوقت" بعد إصابته في كاحله، وفق وكالة "فرانس برس".



وأصيب أوديغارد بالتواء في كاحله خلال مباراة النروج أمام النمسا في دوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر. وكان طبيب المنتخب الوطني توقّع غيابه عن الملاعب "لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع".



وقال أرتيتا للصحافيين قبل المباراة الافتتاحية لأرسنال في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي الخميس "بعد إجراء جميع الفحوصات، تبيّن وجود بعض الأضرار، خاصة في أحد أربطة الكاحل، لذا سنفتقده".



وتابع "لا أريد وضع إطار زمني لذلك لأنني لست طبيبا، لكن الأمر مهم للغاية، لذا سنفقده لفترة من الوقت، آمل ألا يكون الغياب لأشهر لكن دعونا نرى". وسيغيب أوديغارد بالتالي عن لقاء القمة لأرسنال مع مانشستر سيتي الأحد.



ويحتل "المدفعجية" المركز الثاني بعد أربع مراحل على انطلاق الدوري بعشر نقاط، خلف مانشستر سيتي حامل اللقب بنقطتين.



