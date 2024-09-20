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نزال Riyadh Season Card Wembley Edition... جوشوا ودوبوا يطلقان تصريحات التحدي ضد بعضهما قبل مواجهة السبت (صور)

2024-09-20 | 01:50
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نزال Riyadh Season Card Wembley Edition... جوشوا ودوبوا يطلقان تصريحات التحدي ضد بعضهما قبل مواجهة السبت (صور)

نزال Riyadh Season Card Wembley Edition... جوشوا ودوبوا يطلقان تصريحات التحدي ضد بعضهما قبل مواجهة السبت

من قاعة "غويلد هول" في العاصمة البريطانية لندن وضمن فعاليات أسبوع الملاكمة لنزال "بطاقة موسم الرياض - ويمبلي"، أطلق كل من أنتوني جوشوا ودانيل دوبوا تصريحاتهم الأخيرة في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، مؤكدين جهوزيتهما التامة للقاء المنتظر وسط حضور استثنائي يقدر بـ 96 ألف متفرج، جمعهم موسم الرياض للمرة الأولى.

 

وفي تصريحاته أكد أنتوني جوشوا على الاحترام المتبادل بينه وبين دوبوا، مشيرًا إلى "أن الملاكمة تبقى رياضة النبلاء"، لكنه أوضح "أن المواجهات قد تشهد توترات" قائلاً: "في المواجهة بيني وبين دانييل منذ شهر، لم تكن الأمور لطيفة، لكن الأمر لم يكن عدم احترام. هذه هي الملاكمة، قد تحدث مناوشات، لكن نحن الآن مستعدون تمامًا للقتال يوم السبت".

 

وأشار جوشوا إلى فلسفته في التحضير للمعارك قائلاً: "في هذه الرياضة، لا يجب أن تدع أحدًا يأخذ شبرًا لأنهم قد ينتهزون الفرصة لأخذ ميل. لذلك سأقاتل بكل ما لدي، وأشكر فريقي على كل الجهود المبذول".

 

وفي تصريحه، أشار دوبوا إلى أهمية إثبات حضوره يوم السبت حيث أبدى من جانبه، استعداده التام لمواجهة جوشوا، مشيرًا إلى أن هذا النزال يمثل فرصة كبيرة لإثبات نفسه قائلاً: "لقد كنت أستعد لهذه اللحظة منذ شهور. لطالما كان هذا النزال متداولًا منذ بداية مسيرتي الاحترافية، وأنا هنا اليوم لأثبت نفسي من خلال الفوز. أشعر بأنني في أفضل حالاتي، جسديًا وذهنيًا، وأنا جاهز للحرب".

 

وفي ردٍ على سؤال حول إمكانية إسقاط جوشوا بالضربة القاضية، قال دوبوا: "سواء كانت بالضربة القاضية أو بالنقاط، سأفعل ما يلزم لتحقيق النصر. لا يهم الطريقة، المهم أنني مستعد لكل السيناريوهات".

 

أما إيدي هيرن، المدير التنفيذي لشركة (ماتش روم بوكسينغ)، فقد أكد على أهمية هذا الحدث في تاريخ الملاكمة البريطانية، قائلاً: "هذه ليلة تاريخية لملاكمة الوزن الثقيل البريطاني. لم أتوقع يومًا أن نصل إلى هذا الحد في موسم الرياض، لكن هنا نحن أمام حدث استثنائي في ويمبلي. لقد كان جوشوا دائمًا مصدر إلهام للجيل الجديد من الملاكمين، ومنذ فوزه بالميدالية الذهبية الأولمبية، أصبح نموذجًا يحتذى به في الملاكمة البريطانية. السبت سيكون فرصة لإثبات نفسه مرة أخرى كبطل العالم ثلاث مرات، وهو إنجاز نادر يضعه بجانب أسماء كبيرة مثل محمد علي ولينكس لويس".

 

وأضاف هيرن: "أنتوني جاهز تمامًا. لم أره أبدًا بهذا القدر من الهدوء والثقة. يوم السبت سيكتب التاريخ، ولن يكون هناك شك في أن هذه ستكون واحدة من أعظم ليالي الرياضة البريطانية".

 

أما فرانك وورن، مروج دانييل دوبوا ورئيس شركة كوينزبيري، فقد أشار إلى "أن هذا النزال سيكون مميزًا للغاية"، حيث قال : "هذه ليست مجرد معركة عادية، لدينا هنا اثنين من أقوى الملاكمين البريطانيين في مواجهة مباشرة. كلاهما مرّ بتحديات وصعوبات، ولكن دانييل أظهر طوال مسيرته أنه مقاتل لا يستهان به. لقد واجه الكثير من الصعاب والتحديات، وهو الآن هنا ليُظهر للعالم ما يمكنه فعله".

 

وأضاف: "دانييل يمتلك قوة لكمات هائلة، وسرعة وخفة حركة تجعله خصمًا خطيرًا. أنصح الجميع بألا يغفلوا أعينهم عن هذه المعركة، لأنها ستكون نزالًا استثنائيًا من البداية إلى النهاية. أعتقد أن هذا النزال سيُعتبر واحدًا من أعظم المعارك في تاريخ الملاكمة البريطانية".

 

وكان المؤتمر الصحفي قد بدأ بالمواجهات وجهاً لوجه بين الملاكمين الذي أكدوا جميعهم على أهمية المواجهة التي أوجدها موسم الرياض كفكرة لم تكن موجودة.

 

وشهد المؤتمر حضور الملاكمين الذين سيخوضون النزال في هذه النسخة التي تقام للمرة الأولى في المملكة المتحدة.

 

وفضلاً عن المواجهة الكبرى بين جوشوا ودوبوا، ستكون هناك مواجهة مرتقبه بين أنتوني كاكاسي وجوش وارينغتون على لقب الوزن الخفيف الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة، ومواجهة بين جوشوا بواتسي وويلي هاتشينسون على لقب الوزن الخفيف الثقيل المؤقت للمنظمة العالمية للملاكمة.

 

كما يشهد النزال مواجهة بين تايلر ديني ضد حمزة شيراز في وزن الوسط، ومارك تشامبرلين ضد جوش بادلي في وزن الخفيف، بالإضافة إلى مواجهة جوش كيلي ضد إسماعيل ديفيس، الذي حل محل ليام سميث في وزن الوسط الخفيف بعد تعرض الأخير للإصابة.

 
 
 
 
 
 


 
 
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