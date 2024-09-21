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مانشستر يونايتد يتعادل مع كريستال بالاس في مباراة الفرص الضائعة
2024-09-21 | 14:15
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مانشستر يونايتد يتعادل مع كريستال بالاس في مباراة الفرص الضائعة
مانشستر يونايتد يتعادل مع كريستال بالاس في مباراة الفرص الضائعة
اكتفى مانشستر يونايتد بحصد نقطة واحدة رغم الأداء القوي لفريق المدرب إريك تن هاج في تعادله سلبيا مع مضيفه كريستال بالاس اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإن;ليزي الممتاز لكرة القدم.
وقد تمثل النتيجة شيئا من الثأر لهزيمة مانشستر أمام بالاس في أيار الفائت والتي كانت أسوأ نتيجة له في الموسم الفائت.
ورفع مانشستر رصيده إلى سبع نقاط في المركز 11 كما رفع بالاس الذي يدربه أوليفر جلاسنر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز 16.
ولم يخضع أندريه أونانا حارس مرمى يونايتد لأي اختبار يذكر خلال الشوط الأول لكنه تعرض لضغط خلال الشوط الثاني أمام بالاس الذي تطور مستواه كثيرا بعد الاستراحة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
*
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