بطولة إيطاليا... تأجيل مباراة أتالانتا وكومو والسبب: الأمطار الغزيرة؟!

أعلن مسؤولون في الدوري الإيطالي عن تأجيل مباراة أتالانتا وكومو ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى مساء اليوم الثلاثاء بسبب استحالة اللعب بعد هطول أمطار غزيرة، وفق وكالة "فرانس برس".ونزل اللاعبون إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء على أرض ملعب أتالانتا في بيرغامو، لكن برك المياه الضخمة تشكلت أثناء وجود اللاعبين حول الملعب.وأعلن مسؤولو الدوري أن "المباراة تأجلت بسبب غمر الملعب بالمياه. وتم إعادة جدولة المباراة لتقام في تمام الساعة 20:45 بتوقيت وسط أوروبا".ويستطيع أتالانتا التساوي مع يوفنتوس الرابع في حال فوزه، فيما يقبع كومو الذي يشرف عليه لاعب برشلونة الإسباني وأرسنال الإنكليزي السابق سيسك فابريغاس في المركز التاسع عشر قبل الأخير.