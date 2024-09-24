الحكمة يواجه الكويت الكويتي اليوم في نصف نهائي بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة

الحكمة يواجه الكويت الكويتي اليوم في نصف نهائي بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة



تقام اليوم الثلاثاء مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الوحدة الدولية لكرة السلة التي تقام في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة فيلتقي الحكمة بيروت متصدر المجموعة الأولى مع الكويت الكويتي وصيف المجموعة الثانية في الخامسة والنصف بتوقيت بيروت على شاشة LB2، ويواجه الاتحاد السكندري بطل مصر فريق الفتح الرباط بطل المغرب في مواجهة أفريقية مرتقبة في الساعة التاسعة، وتقام مباراة تحديد المراكز بين منتخب الامارات ونادي الوحدة في الساعة الرابعة.