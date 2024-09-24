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رياضة
جراحة تبعد حارس برشلونة عن الملاعب لفترة طويلة!
2024-09-24 | 08:40
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جراحة تبعد حارس برشلونة عن الملاعب لفترة طويلة!
جراحة تبعد حارس برشلونة عن الملاعب لفترة طويلة!
أعلن نادي برشلونة الإسباني أن حارسه الألماني مارك أندري تير شتيغن سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة وذلك لاضطراره إلى إجراء جراحة بسبب "تمزق كامل" في وتر الركبة، وذلك وفق وكالة "فرانس برس".
وقال برشلونة "أكدت الفحوص التي أجريت للاعب الفريق الأول مارك تير شتيغن إصابته بتمزق كامل في وتر الرضفة لركبته اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية، وبمجرد اكتمال العملية سيتم إصدار تحديث جديد".
وتعرض تير شتيغن للإصابة في نهاية الشوط الأول عندما هبط على قدمه اليمنى وهو يحاول التقاط كرة عرضية، فنقل على حمالة إلى خارج الملعب بعد تدخل المسعفين وهو ممدد ويصرخ من الألم.
وأفاد مواطنه المدرب هانزي فليك بعد اللقاء بأن الإصابة تبدو "كبيرة وخطيرة" من دون أن يتوقع مدة الغياب قبل الخضوع للفحوص اللازمة.
وقال فليك "لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة لمارك. علينا الانتظار لمعرفة كامل تشخيص الإصابة، لكن يجب الإقرار أنها تبدو خطيرة جدا".
ونقل ابن الـ32 عاما إلى مستشفى بالقرب من ملعب "لا سيراميكا" وتوقعت محطة "راك 1" أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، ما يعني انتهاء موسمه.
وسقط تير شتيغن الذي بات الحارس الأساسي للمنتخب الألماني بعد اعتزال مانويل نوير دوليا، أرضا إثر ركلة ركنية لفياريال وترك مكانه لإينياكي بينيا.
وانضم تير شتيغن إلى لائحة طويلة من الإصابات في صفوف النادي الكاتالوني الذي حقق بداية مثالية للدوري بفوزه بجميع مبارياته الست حتى الآن، إذ لحق بالأوروغوياني رونالدو أراوخو والدنماركي أندرياس كريستنسن ومارك برنال والهولندي فرنكي دي يونغ وفيرمين لوبيس والوافد الجديد داني أولمو.
ولأنه مر بالتجربة ذاتها، تجاوز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الخصومة التاريخية بين فريقه ريال مدريد وبرشلونة ووجه رسالة دعم إلى تير شتيغن في حسابه على موقع "أكس"، قال فيها "آسف لإصابتك تير شتيغن، يؤلمني حقا أن أشاهدك تغادر الملعب بهذه الطريقة".
وتابع البلجيكي الذي تعرض للإصابة في بداية الموسم الماضي وغاب عن الملاعب لأشهر طويلة "آمل أن تتعافى سريعا لنراك مجددا في المرمى"، مرفقا المنشور بصورة له وهو يحضن الحارس الألماني بعد مباراة بين فريقيهما.
*
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