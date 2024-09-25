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توجيه التهم لثلاثة أشخاص في قضية ابتزاز عائلة مايكل شوماخر

2024-09-25 | 12:50
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توجيه التهم لثلاثة أشخاص في قضية ابتزاز عائلة مايكل شوماخر

طلبت النيابة العامة في ألمانيا الأربعاء إحالة ثلاثة مشتبه بهم إلى المحكمة في قضية محاولة ابتزاز عائلة أسطورة وبطل العالم في الفورمولا واحد سبع مرات الألماني مايكل شوماخر.

ويُتهم رجل يبلغ من العمر 53 عاما وابنه الثلاثيني ويقيمان في مدينة فوبرتال (غربي ألمانيا)، بمحاولة ابتزاز عائلة شوماخر بـ 15 مليون يورو من خلال التهديد بنشر صور عائلية خاصة، بخلاف رغبة العائلة، وفقًا لبيان صحافي صادر عن النيابة العامة.

وأعلنت السلطات الألمانية في حزيران أنها أوقفت والداه ونجله في شبهة محاولة ابتزاز عائلة شوماخر.

ويُزعم أن المشتبه بهما أرسلا ملفات إلى العائلة في محاولة لإظهار أنهما جادان في عملية الابتزاز بعدما اتصل الوالد بأحد موظفي العائلة وطلب مبلغ 15 مليون يورو مع التهديد بنشر "الملفات الخاصة". كما تم اتهام رجل أمن سابق عمل لدى عائلة شوماخر بأنه قام بتسريب هذه الصور التي أخذها بخلاف إرادة العائلة قبل أن يغادر عمله في آذار 2021.

وهذه الصور حساسة بشكل خاص لأنها أظهرت شوماخر قبل وبعد حادث التزلج الذي تعرض له في عام 2013.

ولم يظهر شوماخر (55 عاما)، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد، علنا منذ ان تعرّض لإصابة خطيرة في الدماغ عام 2013 خلال ممارسته رياضة التزلج في جبال الألب.

ويواجه المتهم الأساسي بالابتزاز إمكانية سجنه لفترة تتراوح بين سنة و15 سنة، فيما قد يواجه نجله عقوبة مخففة بتهمة التواطؤ. أما الحارس الشخصي فيواجه تهمتين: الأولى تتعلق بالتواطؤ في عملية الابتزاز والثانية انتهاك الخصوصية.

وفازت عائلة شوماخر في أيار بدعوى قضائية ضد مجلة ألمانية شعبية نشرت مقابلة وهمية من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مع شوماخر.

وكانت مجلة "دي أكتوإيله" قد زعمت في نيسان 2023 أنها أجرت مقابلة مع شوماخر.

لكن المقال الذي عنون "مايكل شوماخر، المقابلة الأولى"، كان في الواقع يحتوي على اقتباسات تم تصميمها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الأسرة حصلت على تعويض قدره 200 ألف يورو (220 ألف دولار)، وهو مبلغ لم يؤكده المتحدث باسم الأسرة.
 
 
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