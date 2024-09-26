الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد مسيرة حافلة بالنجاحات... ديريك روز يعلن اعتزاله اللعب
2024-09-26 | 11:30
شارك
3
min
بعد مسيرة حافلة بالنجاحات... ديريك روز يعلن اعتزاله اللعب
بعد مسيرة حافلة بالنجاحات... ديريك روز يعلن اعتزاله اللعب
أعلن اللاعب ديريك روز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عام 2011، اعتزاله اللعب عن عمر 35 عاماً، وفق وكالة "فرانس برس".
ونقلت شبكة "إي أس بي أن" عن روز قوله "أعلم أني بذلت قصارى جهدي في هذه اللعبة، لذلك، اتخذ قراري بكامل الثقة. كرة السلة كانت مجرد البداية بالنسبة لي. والآن، من المهم أن أبذل قصارى جهدي من أجل عائلتي، فهم يستحقون ذلك".
وأعلن روز عن قراره على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الخميس، كما نشر إعلانا من صفحة كاملة في الصحف المحلية للمدن الست التي لعب فيها في الدوري الأميركي للمحترفين، وهي شيكاغو ونيويورك وكليفلاند ومينيابوليس وديترويت وممفيس، وذلك لشكر الجماهير.
ووافق ممفيس غريزليز في وقت سابق من الأسبوع الحالي على تحرير روز من العام الأخير في عقده مع الفريق الذي انضم إليه في تموز 2023.
ووصل روز إلى الدوري عام 2008 بعدما انتدبه فريق مسقط رأسه شيكاغو بولز كخيار رقم واحد في الـ"درافت".
وتألق روز بألوان بولز ونال جائزة أفضل مبتدئ (روكي) موسم 2008-2009 ثم لعب في مباراة كل النجوم (أول ستار) في المواسم الثلاثة التالية وبات أصغر لاعب ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري موسم 2010-2011 عن 22 عاما بعدما حقق في حينها ما معدله 25 نقطة مع 7.7 تمريرات حاسمة، ليقود فريقه إلى تصدر ترتيب الدوري بـ62 انتصارا مقابل 20 هزيمة والوصول في الـ"بلاي أوف" إلى نهائي المنطقة الشرقية.
وتلقت مسيرة روز ضربة قاسية في الدور الأول من الـ"بلاي أوف" عام 2012 حين تعرض لتمزق في أربطة ركبته، ما أدى إلى غيابه عن الموسم التالي بأكمله والاكتفاء بخوض 10 مباريات فقط في موسم 2013-2014.
انتهى مشوار أعوامه الثمانية مع بولز حين تخلى عنه الأخير لصالح نيويورك نيكس في 2016 ضمن صفقة تبادل.
وخلال ما تبقى من مشواره، عانى روز من كثرة الاصابات وعدم ثباته مع فريق واحد، إذ تنقل بين نيكس (2016-2017) وكليفلاند كافالييرز (2017-2018) ومينيسوتا تمبروولفز (2018-2019) وديترويت بيستونز (2019-2021) ثم نيكس مجددا (2021-2013) قبل أن يحل في غريزليز (2023-2024).
وأنهى روز مسيرته بمعدل 17.4 نقاط في المباراة الواحدة مع 5.2 تمريرة حاسمة في 723 مباراة، بينها 518 كأساسي.
واكتفى روز بخوض ما مجموعه 77 مباراة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، بينها 24 في موسمه الوحيد مع غريزليز.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
مسيرة
حافلة
بالنجاحات...
ديريك
اعتزاله
اللعب
ريال مدريد يعلن إصابة مبابي في فخذه الأيسر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2024-09-03
بعد مسيرة حافلة بالنجاحات... سواريس يعتزل اللعب دولياً
رياضة
2024-09-03
بعد مسيرة حافلة بالنجاحات... سواريس يعتزل اللعب دولياً
0
رياضة
2024-08-19
السويسري يان سومر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
رياضة
2024-08-19
السويسري يان سومر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
0
فنّ
2024-09-12
وفاة الفنانة التشكيلية السعودية صفية بن زقر بعد مسيرة فنية حافلة
فنّ
2024-09-12
وفاة الفنانة التشكيلية السعودية صفية بن زقر بعد مسيرة فنية حافلة
0
رياضة
2024-08-27
"قلبي لم يعد هناك"... شتشيزني يعلن اعتزاله كرة القدم
رياضة
2024-08-27
"قلبي لم يعد هناك"... شتشيزني يعلن اعتزاله كرة القدم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2024-09-25
ريال مدريد يعلن إصابة مبابي في فخذه الأيسر
رياضة
2024-09-25
ريال مدريد يعلن إصابة مبابي في فخذه الأيسر
0
رياضة
2024-09-25
توجيه التهم لثلاثة أشخاص في قضية ابتزاز عائلة مايكل شوماخر
رياضة
2024-09-25
توجيه التهم لثلاثة أشخاص في قضية ابتزاز عائلة مايكل شوماخر
0
رياضة
2024-09-24
جراحة تبعد حارس برشلونة عن الملاعب لفترة طويلة!
رياضة
2024-09-24
جراحة تبعد حارس برشلونة عن الملاعب لفترة طويلة!
0
رياضة
2024-09-24
الحكمة يواجه الكويت الكويتي اليوم في نصف نهائي بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة
رياضة
2024-09-24
الحكمة يواجه الكويت الكويتي اليوم في نصف نهائي بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:46
ياسين للـLBCI: منذ ظهر الاثنين شهدنا سقوط عدد كبير من الشهداء فخلال 90 ساعة يقارب ما حصل خلال شهر في حرب تموز 2006
آخر الأخبار
14:46
ياسين للـLBCI: منذ ظهر الاثنين شهدنا سقوط عدد كبير من الشهداء فخلال 90 ساعة يقارب ما حصل خلال شهر في حرب تموز 2006
0
أخبار لبنان
2024-09-25
سلسلة اجتماعات لوزير التربية... وهذا ما قرره بشأن انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية
أخبار لبنان
2024-09-25
سلسلة اجتماعات لوزير التربية... وهذا ما قرره بشأن انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية
0
أمن وقضاء
13:45
خلع أبواب مدارس في طرابلس لادخال النازحين اليها
أمن وقضاء
13:45
خلع أبواب مدارس في طرابلس لادخال النازحين اليها
0
أمن وقضاء
09:38
مصدر للـLBCI: إسرائيل مستمرة في حربها في لبنان... والوسطاء لم يفقدوا الأمل في إمكانية التوصل لحل
أمن وقضاء
09:38
مصدر للـLBCI: إسرائيل مستمرة في حربها في لبنان... والوسطاء لم يفقدوا الأمل في إمكانية التوصل لحل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب تكبد إقتصاد إسرائيل خسائر مدمرة
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب تكبد إقتصاد إسرائيل خسائر مدمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
للحرب أيضًا شائعاتها... وهذا الحل للـFake News
تقارير نشرة الاخبار
14:24
للحرب أيضًا شائعاتها... وهذا الحل للـFake News
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
مصير العام الدراسي مجهول... فماذا عن الـOnline؟
تقارير نشرة الاخبار
14:22
مصير العام الدراسي مجهول... فماذا عن الـOnline؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
أهالي الضاحية... منهم من غادر ومنهم من ينتظر
تقارير نشرة الاخبار
14:19
أهالي الضاحية... منهم من غادر ومنهم من ينتظر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
في صيدا أعداد النازحين فاقت قدرة المدارس الإستيعابية... وهؤلاء يفترشون الطرقات العامة
تقارير نشرة الاخبار
14:15
في صيدا أعداد النازحين فاقت قدرة المدارس الإستيعابية... وهؤلاء يفترشون الطرقات العامة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حالة مراكز الإيواء صعبة... وأهالي الجنوب والبقاع يتشكرون المجتمع المحلي رغم كل شيء
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حالة مراكز الإيواء صعبة... وأهالي الجنوب والبقاع يتشكرون المجتمع المحلي رغم كل شيء
0
أمن وقضاء
14:03
مجزرة إرتكبت في يونين... إليكم كل التفاصيل
أمن وقضاء
14:03
مجزرة إرتكبت في يونين... إليكم كل التفاصيل
0
أمن وقضاء
14:01
قرى النبطية شهدت سلسلة ضربات…
أمن وقضاء
14:01
قرى النبطية شهدت سلسلة ضربات…
0
أمن وقضاء
13:53
قضاء صور لم يسلم من الإعتداءات... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:53
قضاء صور لم يسلم من الإعتداءات... هذه التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:20
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إستهداف قيادي في عملية إغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
08:20
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إستهداف قيادي في عملية إغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت
2
خبر عاجل
05:26
مصدر عربيّ دبلوماسيّ للـLBCI: حتى الساعة النتائج سلبية لأنّ المندوب الإسرائيليّ أبلغ الجميع بوضوح أنّ العملية لن تتوقف وأنّ لديهم تعليقات كثيرة على الاقتراح الأميركيّ
خبر عاجل
05:26
مصدر عربيّ دبلوماسيّ للـLBCI: حتى الساعة النتائج سلبية لأنّ المندوب الإسرائيليّ أبلغ الجميع بوضوح أنّ العملية لن تتوقف وأنّ لديهم تعليقات كثيرة على الاقتراح الأميركيّ
3
خبر عاجل
09:23
مصدر دبلوماسي عربي مطلع على مسار المفاوضات للـLBCI: وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ آموس هوكشتاين بأن إسرائيل مستمرة في حربها في لبنان ولن توافق على المقترحات المقدمة لها
خبر عاجل
09:23
مصدر دبلوماسي عربي مطلع على مسار المفاوضات للـLBCI: وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ آموس هوكشتاين بأن إسرائيل مستمرة في حربها في لبنان ولن توافق على المقترحات المقدمة لها
4
خبر عاجل
08:15
غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت بين مجمع القائم ومجمع سيد الشهداء
خبر عاجل
08:15
غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت بين مجمع القائم ومجمع سيد الشهداء
5
خبر عاجل
05:31
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيلول
خبر عاجل
05:31
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيلول
6
خبر عاجل
05:26
مصدر عربي دبلوماسي للـLBCI: المبعوثون الذين يتواصلون مع حزب الله لديهم إجابات غير واضحة منه فهو يربط الحل بالتفاهم مع حماس وهي لا توافق على صياغة الاقتراح لأنه لا يتضمن تعهدات بوقف نهائي لإطلاق النار
خبر عاجل
05:26
مصدر عربي دبلوماسي للـLBCI: المبعوثون الذين يتواصلون مع حزب الله لديهم إجابات غير واضحة منه فهو يربط الحل بالتفاهم مع حماس وهي لا توافق على صياغة الاقتراح لأنه لا يتضمن تعهدات بوقف نهائي لإطلاق النار
7
خبر عاجل
10:16
مصدران أمنيان لرويترز: إستشهاد قائد لوحدة قوات جوية في حزب الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
10:16
مصدران أمنيان لرويترز: إستشهاد قائد لوحدة قوات جوية في حزب الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
8
خبر عاجل
09:27
مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: إجتماعات بين الإستخبارات الأميركية والقطرية والفرنسية والتركية بدأت والوسطاء لم يفقدوا الأمل في إمكانية التوصل لحل والفرنسيون والأميركيون سيتحدثون مع نتنياهو وسيعقد القطريون والأتراك إجتماعات مع مسؤولين إيرانيين
خبر عاجل
09:27
مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: إجتماعات بين الإستخبارات الأميركية والقطرية والفرنسية والتركية بدأت والوسطاء لم يفقدوا الأمل في إمكانية التوصل لحل والفرنسيون والأميركيون سيتحدثون مع نتنياهو وسيعقد القطريون والأتراك إجتماعات مع مسؤولين إيرانيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More