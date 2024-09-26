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بعد مسيرة حافلة بالنجاحات... ديريك روز يعلن اعتزاله اللعب

2024-09-26 | 11:30
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بعد مسيرة حافلة بالنجاحات... ديريك روز يعلن اعتزاله اللعب

بعد مسيرة حافلة بالنجاحات... ديريك روز يعلن اعتزاله اللعب

أعلن اللاعب ديريك روز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عام 2011، اعتزاله اللعب عن عمر 35 عاماً، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقلت شبكة "إي أس بي أن" عن روز قوله "أعلم أني بذلت قصارى جهدي في هذه اللعبة، لذلك، اتخذ قراري بكامل الثقة. كرة السلة كانت مجرد البداية بالنسبة لي. والآن، من المهم أن أبذل قصارى جهدي من أجل عائلتي، فهم يستحقون ذلك".

وأعلن روز عن قراره على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الخميس، كما نشر إعلانا من صفحة كاملة في الصحف المحلية للمدن الست التي لعب فيها في الدوري الأميركي للمحترفين، وهي شيكاغو ونيويورك وكليفلاند ومينيابوليس وديترويت وممفيس، وذلك لشكر الجماهير.

ووافق ممفيس غريزليز في وقت سابق من الأسبوع الحالي على تحرير روز من العام الأخير في عقده مع الفريق الذي انضم إليه في تموز 2023.

ووصل روز إلى الدوري عام 2008 بعدما انتدبه فريق مسقط رأسه شيكاغو بولز كخيار رقم واحد في الـ"درافت".

وتألق روز بألوان بولز ونال جائزة أفضل مبتدئ (روكي) موسم 2008-2009 ثم لعب في مباراة كل النجوم (أول ستار) في المواسم الثلاثة التالية وبات أصغر لاعب ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري موسم 2010-2011 عن 22 عاما بعدما حقق في حينها ما معدله 25 نقطة مع 7.7 تمريرات حاسمة، ليقود فريقه إلى تصدر ترتيب الدوري بـ62 انتصارا مقابل 20 هزيمة والوصول في الـ"بلاي أوف" إلى نهائي المنطقة الشرقية.

وتلقت مسيرة روز ضربة قاسية في الدور الأول من الـ"بلاي أوف" عام 2012 حين تعرض لتمزق في أربطة ركبته، ما أدى إلى غيابه عن الموسم التالي بأكمله والاكتفاء بخوض 10 مباريات فقط في موسم 2013-2014.

انتهى مشوار أعوامه الثمانية مع بولز حين تخلى عنه الأخير لصالح نيويورك نيكس في 2016 ضمن صفقة تبادل.

وخلال ما تبقى من مشواره، عانى روز من كثرة الاصابات وعدم ثباته مع فريق واحد، إذ تنقل بين نيكس (2016-2017) وكليفلاند كافالييرز (2017-2018) ومينيسوتا تمبروولفز (2018-2019) وديترويت بيستونز (2019-2021) ثم نيكس مجددا (2021-2013) قبل أن يحل في غريزليز (2023-2024).

وأنهى روز مسيرته بمعدل 17.4 نقاط في المباراة الواحدة مع 5.2 تمريرة حاسمة في 723 مباراة، بينها 518 كأساسي.

واكتفى روز بخوض ما مجموعه 77 مباراة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، بينها 24 في موسمه الوحيد مع غريزليز.
 
 
 
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