خبر محزن إلى محبّي رودري... هذا ما أعلنه نادي مانشستر سيتي!

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم يوم أمس الأربعاء أن لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري تعرض لإصابة في أربطة ركبته اليمنى خلال قمة المرحلة الخامسة أمام أرسنال 2-2 الأحد، وفق وكالة "فرانس برس".وقال النادي في بيان إن "التقييم لا يزال جاريًا لتحديد المدى الكامل للإصابة والتشخيص المتوقع".وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مصابا خلال القمة أمام وصيفه في الموسمين الاخيرين بعد سقوطه أرضا وهو يمسك بركبته اليمنى.وذكرت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع أن رودري البالغ من العمر 28 عامًا قد يغيب عن بقية الموسم.وقال مدربه مواطنه بيب غوارديولا بعد الفوز على واتفورد 2-1 مساء الثلاثاء في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة "رودري سيغيب لفترة طويلة. هناك بعض الآراء التي تشير إلى أنها ستكون أقل مما نتوقع، ولكن للأسف هو مصاب، ونحن ننتظر حالياً المكالمات النهائية منه ومن الأطباء لمعرفة ما يعانيه بالضبط ونوع الجراحة التي سيخضع لها".واعترف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق بأن غياب رودري يُعدّ ضربة كبيرة، لكنه يعتقد أن سيتي الذي فاز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري يمكنه أن يبقى منافسا.وأضاف "سنخوض موسما جيدا، لديّ ثقة كبيرة في لاعبي فريقي. يتوجّب عليّ إيجاد حل".وتابع "رودري لا يُعوّض. عندما لا يلعب الفريق مع أفضل لاعب وسط في العالم لفترة طويلة، بالطبع يكون ذلك ضربة كبيرة، ولكن من واجبي إيجاد حل حتى نبقى تنافسيين كما كنا لسنوات عديدة"، مكملا "عندما يكون اللاعب غير قابل للتعويض، يجب أن نعمل كفريق، وهذا ما سيحدث".ويطرح اسم لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق كمرشح محتمل للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد دوره الكبير في فوز سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي وقيادته منتخب بلاده للظفر بلقب كأس أوروبا 2024.لم يخسر رودري سوى مباراة واحدة من آخر 84 لعبها مع سيتي والمنتخب الإسباني.