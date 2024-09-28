بعد تصرفاته الغريبة... الاتحاد الدولي لكرة القدم يعاقب مارتينيس

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف حارس مرمى الأرجنتين إيمليانو مارتينيس مبارتين بسبب قيامه بحركة بذيئة وصفعه كاميرا التصوير.وكتب فيفا في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس وقبله نظيره الأرجنتيني في بيان منفصل: "أوقفت لجنة الانضباط في فيفا إيميليانو مارتينيس مبارتين بسبب مخالفته المادة 13 من قانون الانضباط (سلوك هجومي وانتهاك مبادئ اللاعب المالي النظيف) خلال مبارتي الأرجنتين مع تشيلي في 5 أيلول والأرجنتين مع كولومبيا في 10 أيلول".