لاعب كرة السلة اللبنانية علي منصور: "بتحس الشعب كلو حابب يعبط بعضو ويبكي" (صورة)

أعرب نجم كرة السلة اللبنانية علي منصور عن حزنه الشديد تجاه الأحداث التي يشهدها لبنان، حيث شارك عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام صورة مرفقة بكلمات مؤثرة تعكس حال البلاد في ظل الحرب.

وجاء في الصورة: "بتحس الشعب كلو حابب يعبط بعضو ويبكي".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من لاعبي كرة السلة عبّروا عن ألمهم تجاه هذه الأوضاع، ومن بينهم وائل عرقجي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا لكرة السلة لعام 2024، والذي قام مؤخراً بزيارة إحدى المدارس التي تستضيف النازحين، حيث وزع الطعام والشراب على العائلات المتواجدة.