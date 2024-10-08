مدافع فرنسا كوناتيه عن الحرب في لبنان وغزة: أعجز عن إيجاد الكلمات لوصف الرعب وهذا يؤلمني!

عجز مدافع المنتخب الفرنسي لكرة القدم إبراهيما كوناتيه حتى "عن إيجاد الكلمات لوصف رعب" الحرب في غزة أو لبنان، وذلك ردا على سؤال حول هذا الموضوع قبل يومين من مباراة بلاده ضد إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية.



وقال لاعب ليفربول الإنكليزي "ما نراه اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي هو أمر فظيع"، مضيفا "ما يثير قلقي أكثر من أي شيء آخر هم الشباب، الجيل الجديد".



وتابع إذا كان الكبار "يبكون على شاشة التلفزة... فكيف ستكون حال الأطفال حين يفتحون هواتفهم... ويشاهدون مقاطع فيديو لأطفال وكبار مقطوعي الرأس... كل هذه الأشياء".



وأردف "تخيلوا التأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على الصعيد النفسي".



ورأى كوناتيه أن "محاربة الإرهاب... شيء" ورؤية "المدنيين الذين لا علاقة لهم بذلك يُقتلون بشكل جماعي..." شيء آخر، مضيفا "أعجز عن إيجاد الكلمات لوصف ذلك، وهذا يؤلمني".