الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

منتخب لبنان يعتذر عن بطولة ودية في فيتنام بسبب الحرب

2024-10-08 | 11:43
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
منتخب لبنان يعتذر عن بطولة ودية في فيتنام بسبب الحرب

اعتذر منتخب لبنان لكرة القدم عن خوض مبارتين وديتين ضمن النافذة الدولية المقبلة، بسبب ظروف الحرب بين إسرائيل وحزب الله التي جمّدت النشاط الرياضي برمّته.

وكان المنتخب اللبناني يتطلّع للمشاركة في دورة ودية تستضيفها فيتنام بمشاركة الدولة المضيفة والهند.

وقال الاتحاد اللبناني عبر موقعه الرسمي إنه "كان قد أنهى كل الترتيبات اللازمة لسفر المنتخب إلى هانوي للمشاركة في هذه الدورة. تقدّم باعتذارٍ الى نظيره الفيتنامي عن عدم المشاركة بسبب الحرب التي طالت البلاد، فأوقفت البطولات الرسمية، وأبعدت تاليا اللاعبين عن التمارين والمباريات".

وأشار الاتحاد إلى أن هذا الغياب عن الساحة الدولية سينعكس سلبا على المنتخب اللبناني، الذي كان يأمل مواصلة برنامجه الإعدادي بقيادة المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش، لاستكمال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في آذار المقبل.

يسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الوديّة من أجل تحسين مركزه على لائحة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وستكون الوقفة الدولية المقبلة في تشرين الثاني المقبل، إذ كان الاتحاد اللبناني قد اتفق مع منتخبَي تايلاند وميانمار على خوض مباراتين وديتين مع كلٍّ منهما في 14 و19 منه على التوالي.

وكانت غالبية شركات الطيران الأجنبية قد علّقت رحلاتها من بيروت وإليها نظرا للأوضاع الأمنية، في حين يواصل مطار رفيق الحريري الدولي، وهو المنفذ الجوي الوحيد في لبنان، تسيير رحلات شركة طيران الشرق الأوسط، إضافة الى بعض الرحلات لإجلاء الرعايا الأجانب أو إيصال المساعدات الانسانية الى لبنان.

وكان الموسم الكروي 2024-2025 بدأ قبل وقت قصير من الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، حيث لعبت المرحلة الأولى من بطولة الدوري العام.

وبعد عام من فتحه ما اسماه "جبهة إسناد" لقطاع غزة من لبنان ضد اسرائيل دعما لحركة حماس التي تخوض حربا مع الدولة العبرية، تحوّلت المناوشات الحدودية إلى حرب مفتوحة منذ 23 أيلول.

وقُتل أكثر من ألفي شخص وأصيب قرابة عشرة آلاف بجروح في لبنان منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل عام. تجاوز عدد القتلى في التصعيد الأخير 1100 شخص، بحسب السلطات اللبنانية. أما عدد النازحين فتجاوز المليون و200 ألف شخص، وفق الأرقام الرسمية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

لبنان

يعتذر

بطولة

فيتنام

الحرب

LBCI التالي
مدافع فرنسا كوناتيه عن الحرب في لبنان وغزة: أعجز عن إيجاد الكلمات لوصف الرعب وهذا يؤلمني!
للرياضة حصة في الصراعات الإقليمية... ما حقيقة تخوّف كريستيانو رونالدو من السفر إلى طهران؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-09-29

"بسبب التوقيت الحساس والتحديات"... أيمن زيدان يعتذر عن تكريمه في مصر تضامناً مع لبنان وغزة

LBCI
رياضة
2024-09-02

الرياضي في جهوزية تامة وفوز أول لمنتخب لبنان للناشئين في بطولة آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-13

منتخبات التوتش رغبي اللبنانية للفئات العمرية تنطلق نحو بطولة اوروبا

LBCI
رياضة
2024-07-20

منتخب لبنان للرجال للتوتش رغبي يكمل مسيرته في بطولة العالم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
11:37

مدافع فرنسا كوناتيه عن الحرب في لبنان وغزة: أعجز عن إيجاد الكلمات لوصف الرعب وهذا يؤلمني!

LBCI
رياضة
2024-10-06

للرياضة حصة في الصراعات الإقليمية... ما حقيقة تخوّف كريستيانو رونالدو من السفر إلى طهران؟

LBCI
رياضة
2024-10-03

لاعب كرة السلة اللبنانية علي منصور: "بتحس الشعب كلو حابب يعبط بعضو ويبكي" (صورة)

LBCI
رياضة
2024-09-28

بعد تصرفاته الغريبة... الاتحاد الدولي لكرة القدم يعاقب مارتينيس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-03

وزير الصحة: لا صحة لادعاءات إسرائيل بوجود أسلحة في المستشفيات ونرفض الاتهامات الإسرائيلية للطواقم الطبية اللبنانية بنقل أسلحة

LBCI
آخر الأخبار
12:54

المقاومة الإسلامية: قصفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في بساتين المنارة بصلية صاروخية

LBCI
خبر عاجل
04:56

قاسم: نحن نضرب العدو ونتوسّع في مديات الصواريخ والطائرات وسنطال المكان في الزمان الذي نقرره وفق خطتنا

LBCI
خبر عاجل
05:02

الشيخ نعيم قاسم: نتنياهو يقول إنه يريد اعادة المستوطنين ونقول له انه سيتهجر اضعاف هؤلاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

أمرٌ لم تعتد عليه... اليونيفيل تواجه خطراً في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

أحلام الشباب المهجرين لا توقفها الحرب وجامعة العائلة المقدسة في البترون تفتح أبوابها أمامهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

مساعدات إماراتية الى لبنان .. من الشعب الى الشعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر في لبنان ومعها مساعدات

LBCI
أمن وقضاء
14:36

وزارة الصحة: ٤ مستشفيات فقط توقفت عن العمل وباقي المستشفيات يعمل بشكل طبيعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

ما فشل به لبنان نجحت به الحرب الإسرائيلية والسوريون يعودون بمئات الآلاف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

الحرب على لبنان تضغط على اقتصاد سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تداعيات الحرب... عام من الخسائر الاقتصادية على لبنان

LBCI
أمن وقضاء
14:06

هذا ما يجري في مارون الراس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:32

قرار وثلاثة تعاميم لوزير التربية حول المدارس والجامعات الخاصة

LBCI
أخبار لبنان
16:55

الجيش الاسرائيلي يعلن سلسلة استهدافاته في لبنان اليوم

LBCI
أخبار لبنان
03:40

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: ديروا بالكم!

LBCI
أخبار لبنان
06:57

أدرعي: قوات لواء غولاني تسيطر على مجمع تابع لعناصر "حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:41

مجددا... إنذار من أدرعي لهؤلاء السكان

LBCI
خبر عاجل
11:51

اجتماع بين جمعية مصارف لبنان ومنصوري... وهذا ما تم التأكيد عليه

LBCI
خبر عاجل
00:38

الجيش الإسرائيليّ: قضينا على رئيس منظومة الأركان في "حزب الله" سهيل حسين حسيني

LBCI
أمن وقضاء
02:10

إرتفاع بأسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More