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رياضة
منتخب لبنان يعتذر عن بطولة ودية في فيتنام بسبب الحرب
2024-10-08 | 11:43
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منتخب لبنان يعتذر عن بطولة ودية في فيتنام بسبب الحرب
اعتذر منتخب لبنان لكرة القدم عن خوض مبارتين وديتين ضمن النافذة الدولية المقبلة، بسبب ظروف الحرب بين إسرائيل وحزب الله التي جمّدت النشاط الرياضي برمّته.
وكان المنتخب اللبناني يتطلّع للمشاركة في دورة ودية تستضيفها فيتنام بمشاركة الدولة المضيفة والهند.
وقال الاتحاد اللبناني عبر موقعه الرسمي إنه "كان قد أنهى كل الترتيبات اللازمة لسفر المنتخب إلى هانوي للمشاركة في هذه الدورة. تقدّم باعتذارٍ الى نظيره الفيتنامي عن عدم المشاركة بسبب الحرب التي طالت البلاد، فأوقفت البطولات الرسمية، وأبعدت تاليا اللاعبين عن التمارين والمباريات".
وأشار الاتحاد إلى أن هذا الغياب عن الساحة الدولية سينعكس سلبا على المنتخب اللبناني، الذي كان يأمل مواصلة برنامجه الإعدادي بقيادة المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش، لاستكمال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في آذار المقبل.
يسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الوديّة من أجل تحسين مركزه على لائحة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وستكون الوقفة الدولية المقبلة في تشرين الثاني المقبل، إذ كان الاتحاد اللبناني قد اتفق مع منتخبَي تايلاند وميانمار على خوض مباراتين وديتين مع كلٍّ منهما في 14 و19 منه على التوالي.
وكانت غالبية شركات الطيران الأجنبية قد علّقت رحلاتها من بيروت وإليها نظرا للأوضاع الأمنية، في حين يواصل مطار رفيق الحريري الدولي، وهو المنفذ الجوي الوحيد في لبنان، تسيير رحلات شركة طيران الشرق الأوسط، إضافة الى بعض الرحلات لإجلاء الرعايا الأجانب أو إيصال المساعدات الانسانية الى لبنان.
وكان الموسم الكروي 2024-2025 بدأ قبل وقت قصير من الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، حيث لعبت المرحلة الأولى من بطولة الدوري العام.
وبعد عام من فتحه ما اسماه "جبهة إسناد" لقطاع غزة من لبنان ضد اسرائيل دعما لحركة حماس التي تخوض حربا مع الدولة العبرية، تحوّلت المناوشات الحدودية إلى حرب مفتوحة منذ 23 أيلول.
وقُتل أكثر من ألفي شخص وأصيب قرابة عشرة آلاف بجروح في لبنان منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل عام. تجاوز عدد القتلى في التصعيد الأخير 1100 شخص، بحسب السلطات اللبنانية. أما عدد النازحين فتجاوز المليون و200 ألف شخص، وفق الأرقام الرسمية.
*
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