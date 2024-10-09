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رياضة

علي منصور يستذكر أجمل اللحظات في مسيرته: "أشتاق إلى الحياة الطبيعية" (صورة)

2024-10-09 | 06:45
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علي منصور يستذكر أجمل اللحظات في مسيرته: "أشتاق إلى الحياة الطبيعية" (صورة)

أعاد لاعب كرة السلة اللبناني علي منصور نشر مقطع فيديو من صفحة "معجبي علي منصور"، يستذكر فيه أجمل لحظاته مع فريق الرياضي اللبناني خلال الفترة الماضية.

وعبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، كتب منصور: "أشتاق إلى الأيام التي كانت فيها الحياة طبيعية، حيث كان الضحك يملأ الأجواء، ولم نكن نعيش في ظل الخوف. آمل أن تنتهي هذه الحرب قريبًا، وأن نجد جميعًا السلام من جديد."

وأضاف: "نصلي من أجل أيام أفضل لجميع المتضررين. #صلوا_من_أجل_السلام".

 
 
 
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