اسماعيل أحمد ينشر صورة العلم اللبناني ويصلي: "ربي اجعل هذا البلد آمناً"

نشر لاعب كرة السلة في فريق الرياضي النجم اسماعيل أحمد في خاصية القصص القصيرة في حسابه عبر موقع انستغرام صورة متداولة عبّر من خلالها عن تضامنه مع لبنان.وتضمنت الصورة علم لبنان مع مشهد لمغيب الشمس، وكُتب عليها: "ربي اجعل هذا البلد آمناً".