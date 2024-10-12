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رياضة
كريم زينون: صلوا من أجل الإنسانية
2024-10-12 | 08:42
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كريم زينون: صلوا من أجل الإنسانية
نشر لاعب كرة السلة في فريق الرياضي كريم زينون في خاصية القصص القصيرة في حسابه عبر موقع انستغرام صورة معبرة لعدد من شموع الصلاة المشتعلة.
وكتب كريم زينون على الصورة: "صلوا من أجل الإنسانية".
*
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