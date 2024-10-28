مبادرة إنسانية من وائل عرقجي: 500 كرة سلة للأطفال للفرار من الألم (صور)

في مبادرة جميلة لدعم النازحين اللبنانيين خلال الحرب، اختار نجم كرة السلة اللبنانية وائل عرقجي التبرع بـ500 كرة سلة للأطفال من مختلف أنحاء لبنان.

وفي صورةٍ أعاد نشرها اللاعب اللبناني، كُتب على أكياس الكرات التالي: "أعزائي الأطفال هذه الكرة ليست مجرد لعبة، إنها وسيلة للهروب كما كانت لي. عندما تشتد الأمور، اجعلوا اللعب بها طريقكم نحو الأمل والحرية. العبوا، احلموا، ولا تفقدوا الأمل أبداً، فكل لحظة لعب معنى ولكل رمية فرصة جديدة للحياة".

وفي مقطع فيديو ثانٍ، أظهر وائل عرقجي أكياسًا تحتوي على مجموعة من الكرات، وكتب عليها: "سيتم توزيع 500 كرة سلة للأطفال في مختلف أنحاء لبنان ليتمكنوا من الهروب من الألم واستعادة فرحة اللعب! شكراً للجميع على تبرعاتكم السخية. ادعوا للبنان".

وكان اللاعب اللبناني قد قدم دعمًا كبيرًا للنازحين سابقًا، حيث وزع الطعام والمشروبات على بعض المدارس، وظل متضامنًا منذ البداية مع الألم الذي يعاني منه لبنان.