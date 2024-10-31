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وائل عرقجي: شكرا لتبرعاتكم... صلوا لأجل لبنان

2024-10-31 | 08:04
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وائل عرقجي: شكرا لتبرعاتكم... صلوا لأجل لبنان

نشر لاعب كرة السلة اللبناني وائل عرقجي عبر خاصية القصص القصيرة، في حسابه عبر موقع انستغرام، مجموعة صور لأشخاص يحضرون وجبات طعام سيتم تقديمها للعائلات في لبنان.

وأرفق وائل عرقجي الصورة بالتالي: "شكرا لتبرعاتكم، الغداء سيُقدم على مدار 3 أسابيع متتالية بشكل مجاني في طرابلس... صلوا لأجل لبنان".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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