وائل عرقجي يتضامن مع المناطق المقصوفة في لبنان... و300 حصة غذائية جديدة في بيروت (صور)

أظهر لاعب كرة السلة اللبناني وائل عرقجي تضامنه مع المأساة التي يعيشها لبنان خلال الحرب، حيث تتعرض أكثر من خمس مناطق لبنانية للقصف والدمار على يد العدو الإسرائيلي.

عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، نشر وائل صورة تتداولها العديد من رواد الإنترنت تُظهر المناطق اللبنانية المستهدفة، بما في ذلك بعلبك، صور، النبطية، بيروت، البقاع وصيدا.

وفي خطوة إنسانية، أعلن نجم كرة السلة اللبنانية عن توزيع 300 حصة من الإمدادات الغذائية في العاصمة بيروت بفضل التبرعات التي جمعها. كما دعا متابعيه للصلاة من أجل لبنان، مؤكدًا أهمية الوحدة والتضامن في هذه الأوقات الصعبة.