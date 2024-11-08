فرنسا لن تلغي استضافة مباراة مع إسرائيل بعد العنف في أمستردام

أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن فرنسا لن تغير خططها بشأن استضافة مباراة مع إسرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأسبوع المقبل، رغم العنف التي تعرض له مشجعو كرة قدم إسرائيليون في أمستردام.



وذكر ريتايو في منشور على إكس: "فرنسا لن تتراجع لأن ذلك يعني الاستسلام في مواجهة تهديدات العنف ومعاداة السامية".