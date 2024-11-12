رالف عقل خلال تمرينات منتخب الأرز: "كرة السلة رسالة أمل وسط التحديات" (فيديو)

في مقابلة خاصة مع موقع LBCI، تحدث مدرب منتخب الأرز، رالف عقل، عن الروح المعنوية العالية للاعبي الفريق خلال التدريبات، وذلك قبيل مشاركتهم في النافذة الثانية من تصفيات كأس الأمم الآسيوية لكرة السلة.

وشبّه عقل اللاعبين بالأطفال المحرومين من لعبتهم لفترة، وعند العودة إلى التدريب معهم، يُلاحظ تفريغ طاقاتهم وإصرارهم.

وأشار إلى أن الهدف يتعدى التدريب العادي، إذ يحملون رسالة أمل إلى العالم، يسعون من خلالها لإثبات شغفهم تجاه كرة السلة، ورفع معنويات الجمهور اللبناني في هذه الظروف الصعبة.

لمشاهدة المقابلة كاملة، يمكنكم متابعة الفيديو أدناه.