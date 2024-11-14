"المنتخب يُمثل الوحدة الوطنية"... هذا ما كشفه الكابتن أمير سعود للـLBCI (فيديو)

في مقابلة حصرية مع موقع الـLBCI، تحدث كابتن منتخب لبنان لكرة السلة، أمير سعود، عن استعدادات الفريق لخوض النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا لكرة السلة.

قال سعود: "اليوم، اللبنانيون يشعرون بالحزن الشديد بسبب الظروف الصعبة التي نمر بها، ونحن جزء من هذا المجتمع. ولكن، رغم هذا الألم، نحاول أن نمنح الأمل للبنانيين. كرة السلة كانت دائماً مصدر تفاؤل، ولذلك نعتبرها وسيلتنا للدفاع عن وطننا. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز في مباراتين هامتين ضد الإمارات وسوريا".

وأضاف: "في البداية، لم تكن نفسيتنا في أفضل حال قبل بدء التمارين، ولكن عندما عدنا إلى ما نحب وهو كرة السلة، بدأنا نشعر بالحافز. نشكر الاتحاد على هذه المبادرة التي ساعدتنا في التحضير المبكر بدنياً وذهنياً للمباريات".

واختتم قائلاً: "منتخب لبنان لكرة السلة يمثل الوحدة الوطنية، ولذلك جمعنا جميعاً معاً في هذه التحضيرات، ونتمنى أن نحقق النجاح".