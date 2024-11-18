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وائل عرقجي يدخل قائمة فوربس الشرق الأوسط 30 شخصية تحت سن الـ 30!
2024-11-18 | 07:44
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وائل عرقجي يدخل قائمة فوربس الشرق الأوسط 30 شخصية تحت سن الـ 30!
كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية السابعة الرائدة، 30 شخصية تحت سن الـ 30، احتفالاً بالجيل المقبل من القادة الديناميكيين والمبدعين الجريئين وأبطال التغيير في المنطقة.
وتضم دفعة 2024 120 مشتركا عبر أربع فئات: التجارة والتمويل، والرياضة والترفيه، والعلوم والتكنولوجيا، والتأثير الاجتماعي، وتضم قائمة هذا العام 153 شخصًا من 24 جنسية، بينهم 20 لبنانيًا.
وتمكن نجم كرة السلة وائل عرقجي، 29 عاما، من دخول اللائحة عن فئة الرياضة والترفيه، وجاء التعريف عنه في
موقع فوربس
على الشكل التالي: "ساهم لاعب كرة السلة اللبناني عرقجي في فوز فريقه الرياضي بيروت في أول دوري أبطال آسيا لكرة السلة على الإطلاق، مما ساعده على الفوز بمكان في كأس إنتركونتيننتال 2024."
"حصل على لقب اللاعب الأكثر قيمة مرتين في كأس آسيا 2022 وبي سي إل آسيا. 2024. كان عرقجي اللاعب الأكثر قيمة في بطولات متعددة، بما في ذلك بطولة دبي الدولية، والدوري اللبناني لكرة السلة، ومنطقة الوصل في غرب آسيا، ونهائي الوصل. 8. وهو أيضًا سفير العلامة التجارية لشركة Nike وRed Bull في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي تشرين الأول 2024، وقع عرقجي للانضمام إلى النادي العربي الرياضي القطري."
*
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