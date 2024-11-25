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بيروت
10
o
البقاع
5
o
الجنوب
11
o
الشمال
11
o
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7
o
كسروان
11
o
متن
11
o
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الجيش الإسرائيلي: الغارات في الضاحية تهدف إلى استهداف قدرة المجلس التنفيذي لتوجيه ودعم عناصر حزب الله وأعماله إلى جانب ضرب محاولته إعمار قدراته العسكرية
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فوز منتخب لبنان على سوريا بنتيجة 89-64 وتأهله الى نهائيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة في السعودية
2024-11-25 | 10:47
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فوز منتخب لبنان على سوريا بنتيجة 89-64 وتأهله الى نهائيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة في السعودية
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