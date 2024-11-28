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"لن أستسلم"... رودري يأمل عودته الى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي
2024-11-28 | 09:28
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"لن أستسلم"... رودري يأمل عودته الى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي
"لن أستسلم"... رودري يأمل عودته الى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي
أعرب لاعب وسط مانشستر سيتي الانكليزي الدولي الإسباني رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، اليوم الخميس عن أمله في العودة إلى الملاعب "قبل نهاية الموسم الحالي"، متحدياً بذلك الإصابة البليغة التي تعرض لها مؤخراً.
وأصيب نجم منتخب لا روخا المتوج معه بكأس أوروبا الاخيرة في ألمانيا بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى في أيلول امام أرسنال، ما جعل مدربه ومواطنه بيب غوارديولا يخشى غيابه حتى نهاية الموسم.
وقال رودي خلال مقابلة أجريت معه في بودكاست "ذا ريست إيز فوتبول": "هدفي هو العودة هذا الموسم. لن أستسلم هذا الموسم، لا أريد ارتكاب الأخطاء. هدفي هو ستة أو سبعة أشهر".
وأضاف خلال البودكاست الذي يقدمه الدوليان الانكليزيان السابقان غاري لينيكر وميكا ريتشاردز "كان الشهر والنصف الأول صعبًا من حيث الألم، ولم أتمكن من المشي، لكن الأمر الآن أسهل"، مضوضحا "أنا أفضل بكثير مما كنت أعتقد".
وعانى مانشستر سيتي بطل إنكلترا في المواسم الأربعة الماضية الأمرَين في ظل غياب رودري، وتلقى خمس هزائم متتالية قبل أن يتعادل أمام فينورد الهولندي 3-3 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء بعدما كان متقدما 3-0.
وتُوّج رودري بجائزة الكرة الذهبية في 28 تشرين الأول متفوقا على نجم ريال مدريد الإسباني الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وتابع "لقد عشت أفضل وأسوأ لحظة في مسيرتي مع الكرة الذهبية والإصابة، لكن هذا يمنحني الأوكسجين للعودة بطريقة جيدة".
وعن غياب منافسه على الجائزة فينيسيوس وإدارة ريال مدريد عن الحفل، علّق رودري "لا أستطيع احترام هذا القرار، في الرياضة وفي الحياة، من المهم الفوز. لكنني أفكر أكثر في الطريقة التي نخسر بها، وأقول دائمًا الشيء نفسه - لقد كانت لحظتي، ولم أرغب في التحدث عن الآخرين".
المصدر: فرانس برس
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