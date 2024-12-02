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رياضة
مبابي يواصل نزاعه مع سان جرمان... إليكم آخر التفاصيل!
2024-12-02 | 10:30
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مبابي يواصل نزاعه مع سان جرمان... إليكم آخر التفاصيل!
مبابي يواصل نزاعه مع سان جرمان... إليكم آخر التفاصيل!
قرر قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي اللجوء إلى اللجنة التأديبية في رابطة محترفي كرة القدم في بلاده من أجل البت في نزاعه المالي مع ناديه السابق باريس سان جرمان، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من الهيئة.
وقال المصدر في الرابطة إن جلسة استماع ستعقد في 11 كانون الأول الحالي بشأن رفض سان جرمان دفع مبلغ الـ 55 مليون يورو الذي يطالب به المهاجم الحالي لريال مدريد الإسباني كرواتب ومكافآت غير مدفوعة.
ورفض سان جرمان الانصياع لأمر اللجنة القانونية في رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا والصادر في 11 أيلول بدفع المبلغ الذي يطالب به اللاعب، متذرعا بأن الأخير وافق في آب 2023 على التنازل عن هذا المبلغ.
ولجأ النادي الباريسي إلى الاتحاد الفرنسي للعبة من أجل إعادة النظر في قرار الرابطة، لكن رُفِضَ طلبه.
وأرسل سان جرمان طلبه الى اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي متأخرا بيوم واحد عن المهلة المعطاة إليه، في حين كان أمام النادي 10 أيام لتقديم طلبه بعد خسارته الاستئناف الذي تقدم به في منتصف تشرين الأول.
ويعود الصراع إلى حالة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آب 2023 بين مبابي وإدارة النادي. تم تهميش المهاجم الفرنسي مع الفريق ولم يتم اشراكه في عدة مباريات لرفضه تمديد عقده.
وكان من شأن هذا التمديد أن يضمن حصول سان جرمان على مبلغ مالي من صفقة انتقال بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف قطر 2022 الذي وقع مجانا الصيف الماضي مع ريال مدريد.
وبموجب هذا الاتفاق، وافق اللاعب على التنازل عن 55 مليون يورو من المكافآت المختلفة إذا رحل مجانا في نهاية الموسم. لكن صحة هذا الاتفاق الذي تحدث عنه اللاعب نفسه علنا أمام الصحافيين في كانون الثاني الماضي، موضع شك من قبل معسكر المهاجم الدولي.
ووفقا لقوانين الدوري الفرنسي، قد يواجه سان جرمان الحصول على غرامة أو فرض حظر عليه يمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد.
ومع ذلك، يبدو سان جرمان واثقا من أنه لا يمكن لرابطة محترفي كرة القدم أن تكون صاحبة الكلمة الأخيرة في هذه القضية وأن البت سيحصل أمام المحاكم.
*
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LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
رياضة
يواصل
نزاعه
جرمان...
إليكم
التفاصيل!
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