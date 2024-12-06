نعى النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، إلى جانب العديد من لاعبي وموظفي مانشستر يونايتد السابقين، كاث فيبس، الموظفة "الأسطورية" في النادي التي وافتها المنية عن عمر ناهز 85 عامًا.

ووفق موقع "ديلي ميل"، أعلنت إدارة النادي الخبر يوم الخميس، مع نشر بيان مؤثر يكرّم فيه إرث فيبس، التي أمضت 55 عامًا في خدمة مانشستر يونايتد عبر مجموعة متنوعة من الأدوار. ووصفها النادي بأنها "رمز حاضر منذ أواخر الستينيات" و"مؤسسة قائمة بذاتها"، نظرًا لدورها الفريد وتأثيرها العميق على الأجواء داخل أسوار النادي.

في منشور مؤثر عبر حسابه على إنستغرام، شارك ديفيد بيكهام صورة يظهر فيها وهو يمسك بيد كاث فيبس. وكتب في تعليقه: "إلى الأبد في قلوبنا... أول وجه وآخر وجه أراه دائمًا هو وجه كاث، جالسة في مكتب الاستقبال في أولد ترافورد، تنتظر لتسلم لي تذاكر المباراة. كانت القلب النابض لمانشستر يونايتد. الجميع كان يعرف من هي كاث، والجميع كان يعشقها".

عملت كاث فيبس في النادي منذ أواخر الستينيات وكانت شخصية محبوبة لدى اللاعبين والموظفين والجماهير على حد سواء. تميزت بابتسامتها الدائمة ودعمها الذي لا يتوقف، حيث كانت بمثابة الرابط الإنساني الذي يعكس دفء العائلة داخل النادي.