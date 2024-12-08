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رياضة
رسمياً... دان أشورث يغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل
2024-12-08 | 11:46
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رسمياً... دان أشورث يغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل
رسمياً... دان أشورث يغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي اليوم الأحد رحيل مديره الرياضي دان أشورث بعد خمسة أشهر فقط من توليه منصبه، وفق وكالة "فرانس برس".
وقال النادي الشمالي العريق في بيان أن "دان أشورث سيترك منصبه كمدير رياضي لمانشستر يونايتد بإتفاق متبادل".
وتابع "نود أن نشكر دان على عمله ودعمه خلال هذه الفترة الانتقالية للنادي ونتمنى له التوفيق في المستقبل".
وكان أشورث (53 عاما) تولى منصبه في تموز الماضي قادما من نيوكاسل كجزء من المجلس الاداري الجديد لمانشستر يونايتد بقيادة جيم راتكليف واضطر النادي إلى دفع تعويضات كبيرة لنيوكاسل للحصول على خدماته.
كان أشورث مسؤولاً عن التعاقدات، وتحديدا في فترة الانتقالات الصيفية والتي تعاقد خلالها "الشياطين الحمر" مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، ونظيريه المغربي نصير مزراوي والفرنسي ليني يورو، بالاضافة الى لاعب الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي، والمهاجم الهولندي جوشوا زيركسي.
وحقق مانشستر يونايتد بداية سيئة في الموسم المحلي دفع ثمنها مدربه السابق الهولندي اريك تن هاغ الذي حل بدلا منه البرتغالي روبن اموريم.
حصد الفريق بإشراف أموريم على 4 نقاط فقط من اصل 12 ممكنة في الدوري المحلي وهي سلسلة تضمنت هزيمتين متتاليتين امام ارسنال 0-2 خارج ملعبه منتصف الاسبوع، وامام نوتنغهام فوريست (3-2) على ملعبه أولد ترافورد السبت.
ويحتل الفريق المركز الثالث عشر في البطولة بعد مرور 15 جولة.
*
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