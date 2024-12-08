"حركة بذيئة" تضع كولينز في ورطة... ما القصة؟

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين أنها قررت تغريم لاعب سان أنتونيو سبيرز زاك كولينز بمبلغ 35 ألف دولار ، بسبب توجيه إصبعه الأوسط إلى المسؤولين بعد طرده خلال خسارة فريقه أمام ساكرامنتو كينغز يوم الجمعة الفائت.وقالت رابطة الدوري في بيان "تم تغريم زاك كولينز، مهاجم سان أنتونيو سبيرز، مبلغ 35 ألف دولار بسبب قيامه بحركة بذيئة في الملعب بعد طرده".وتم طرد كولينز في مطلع الربع الثاني بعد جدال مع الحكام حول قراراتهم. وحاول سبيرز إخراجه من المباراة لكنه واصل الجدل مع الحكم مايكل سميث الذي احتسب خطأ فنيا بحقه. استمر كولينز في الصراخ حتى احتسب سميث خطأ فنيا ثانيا بحقه وطرده في المباراة التي خسرها فريقه 113-140.المصدر: فرانس برس