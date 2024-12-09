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رياضة
كوكوريّا يرمي حذاءه في سلة المهملات ويعتذر لجمهور تشلسي... اليكم ما حصل
2024-12-09 | 08:35
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كوكوريّا يرمي حذاءه في سلة المهملات ويعتذر لجمهور تشلسي... اليكم ما حصل
رمى المدافع الإسباني مارك كوكوريّا حذاءه في سلة المهملات واعتذر من جماهير فريقه تشلسي بعدما تسبب انزلاقه مرتين بتقدم توتنهام على جاره اللندني 2-0 الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، قبل أن يعود ويحسم اللقاء 4-3.
وكانت البداية كارثية على تشلسي، إذ وجد نفسه متخلفا بهدفين نظيفين بعد أقل من 11 دقيقة للمرة الأولى في الدوري الممتاز منذ كانون الأول 1996 ضد ليدز (بعد 10 دقائق) وفق "أوبتا" للاحصاءات، وذلك نتيجة خطأين من مدافعه.
وجاء الهدف الأول حين فقد كوكوريّا توازنه وسقط أرضا، فخطف برينان جونسون الكرة وتقدم بها قبل أن يلعبها عرضية لتجد دومينيك سولانكي الذي تابعها عند القائم القريب في الشباك (5).
وعاد الإسباني لينزلق ويسقط أرضا، فاستخلص توتنهام الكرة ووصلت إلى الإسباني بيدرو بورو الذي لعبها للسويدي ديان كولوشيفسكي، فتلاعب الأخير بالمدافعين قبل أن يطلقها أرضية في الزاوية اليسرى (11).
وفضّل المدرب الإيطالي لتشلسي إنتسو ماريسكا المزاح بشأن ما حصل مع مدافعه الإسباني في تطرقه للصراع على اللقب، قائلا "على الأرجح أن فرقا مثل أرسنال، (مانشستر) سيتي وليفربول لا تنزلق مثلما فعل كوكوريّا".
لكنه استطرد "لنكن جديين، نحن لسنا جاهزين، نحن بعيدون عن مثل هذه الفرق لكننا نركز على كل يوم على حدة ونحاول تحسين الفريق".
وبعد اللقاء والفوز الذي أبقى تشلسي ثانيا بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، نشر كوكوريّا صورة تظهر حذاءه في سلة المهملات، مرفقا إياها بتعليق "عذرا، بلوز!"، قبل أن يتبع ذلك بمنشور آخر قال فيه "كادت أن تنزلق الأمور... لكني فخور بالمجهود الرائع الذي قام به الفريق من أجل قلب الأمور. لندن زرقاء!"، في إشارة إلى ألوان تشلسي.
ولدى سؤاله عن موضوع الحذاء الذي استبدله كوكوريّا بعد الهدف الثاني، قال ماريسكا "ليس لدي أي فكرة بصراحة. الأمر يتعلق بمارك أكثر من أي شيء آخر"، مضيفا "إنهم ناضجون (اللاعبون) بما فيه الكفاية لاختيار الحذاء الذي هم بحاجة إليه من أجل المباراة".
وأردف "هذه الأمور تحصل لكن الأمر الأهم بشأن اليوم والأمر الجيد هو أنه رغم تخلفنا 0-2 وتلقي هدفين، واصلنا اللعب بالطريقة ذاتها. كنا في أجواء اللقاء وخلقنا الفرص. اهتزت شباكنا في الشوط الأول، لكن في الثاني خلقنا الكثير من الفرص".
*
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LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
رياضة
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