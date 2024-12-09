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الإصابة تبعد بوليسيتش عن ميلان لأسبوع على أقل تقدير

2024-12-09 | 10:35
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الإصابة تبعد بوليسيتش عن ميلان لأسبوع على أقل تقدير

الإصابة تبعد بوليسيتش عن ميلان لأسبوع على أقل تقدير

خسر ميلان الإيطالي جهود جناحه الدولي الأميركي كريستيان بوليسيتش لمدة أسبوع على أقل تقدير بسبب إصابة في ربلة الساق، وذلك وفق ما أعلن الإثنين.

وقال النادي اللومباردي في بيان "كشفت الفحوصات التي أُجريت صباح اليوم الإثنين عن إصابة في العضلة النعلية لربلة الساق اليمنى. ستجرى فحوص جديدة خلال أسبوع".

وتعرض بوليسيتش الذي سجل ثمانية أهداف مع خمس تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، للإصابة خلال خسارة ميلان أمام أتالانتا 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وسيغيب الأميركي على أقل تقدير عن المباراتين المقبلتين ضد النجم الأحمر الصربي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وجنوى الأحد في الدوري المحلي الذي يحتل فيه فريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا المركز السابع بفارق 11 نقطة عن أتالانتا المتصدر، فيما يقبع في المركز السادس عشر من أصل 36 فريقا في المجموعة الموحدة للمسابقة القارية برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

 
 
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