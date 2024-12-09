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بعد إساءته المزعومة لليفربول...عقوبة بانتظار الحكم الإنكليزي كوت

2024-12-09 | 13:00
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بعد إساءته المزعومة لليفربول...عقوبة بانتظار الحكم الإنكليزي كوت

بعد إساءته المزعومة لليفربول...عقوبة بانتظار الحكم الإنكليزي كوت

أقالت لجنة حكام كرة القدم الإنكليزية ديفيد كوت حكم الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الاثنين بعد أن كشفت تحقيقاتها أن أفعاله تمثل مخالفة خطيرة لعقده.

وتعرض كوت للإيقاف الشهر الفائت بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يسيء على ما يبدو إلى ليفربول ومدربه السابق يورجن كلوب وخلص تحقيق شامل إلى أن موقفه غير مقبول.

وقالت اللجنة في بيان "بعد الانتهاء من تحقيق شامل في تصرف ديفيد كوت، تقررت إقالته اليوم بأثر فوري، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

كما فتح الاتحاد الإنكليزي تحقيقا بعد إيقاف كوت يوم 11 تشرين الثاني الماضي، وبعد يومين قالت لجنة الحكام إنها تأخذ الاتهامات الجديدة على محمل الجد.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو قالت إنه يُظهر كوت وهو يستنشق مسحوقا أبيض في أثناء عمله كحكم في بطولة أوروبا 2024، كما فتح الاتحاد الأوروبي للعبة تحقيقا بعد إيقاف الحكم البالغ من العمر 42 عاما.

وكان قد أعلن الاتحاد الإنكليزي أنه يحقق في مزاعم تفيد بأن الحكم ديفيد كوت تناقش مع صديق له حول إشهار بطاقة صفراء للاعب في اليوم السابق لمباراة وهو ما نفاه الحكم وقالت لجنة الحكام "لا يزال دعم ديفيد كوت مهما بالنسبة لنا وسنظل ملتزمين بمصلحته"، وللاعب الحق في استئناف القرار.
 
 
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