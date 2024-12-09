النجم البرتغالي ناني يعتزل كرة القدم: حان وقت الوداع

النجم البرتغالي ناني يعتزل كرة القدم: حان وقت الوداع

أعلن ناني الجناح السابق لمنتخب البرتغال ومانشستر يونايتد الإنكليزي اعتزاله كرة القدم اليوم الأحد عن عمر 38 عاما.



وانضم ناني إلى مانشستر يونايتد في 2007 وشارك مع النادي في 230 مباراة وسجل 41 هدفا وفاز بدوري أبطال أوروبا في موسمه الأول ثم نال أربعة ألقاب للدوري الإنكليزي الممتاز إضافة لكأس رابطة الأندية المحترفة مرتين في 8 مواسم.



وكتب ناني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "حان وقت الوداع، فقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب محترف. كانت رحلة مذهلة وأود أن أشكر كل شخص ساعدني ودعمني في مراحل الصعود والهبوط خلال مسيرتي المهنية التي استمرت لأكثر من 20 عاما والتي منحتني العديد من الذكريات التي لا تُنسى".



وأضاف ناني: "حان الوقت لبدء صفحة جديدة والتركيز على أهداف وأحلام جديدة. أراكم قريبا!"



وخاض ناني، الذي يلعب في الدوري البرتغالي الممتاز هذا الموسم مع نادي إستريلا أمادورا في مسقط رأسه، مباراته الأخيرة أمام ناديه السابق سبورتنغ الشهر الفائت، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



ولعب ناني أيضا لأندية بلنسية ولاتسيو وأورلاندو سيتي وفينيتسيا وملبورن فيكتوري وأضنة دميرسبور وسجل ناني 24 هدفا في 112 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، وتوج معه ببطولة أوروبا 2016.