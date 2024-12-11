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إعلان مفاجئ من غوارديولا... هل يتجه نحو الاعتزال؟!

2024-12-11 | 03:50
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إعلان مفاجئ من غوارديولا... هل يتجه نحو الاعتزال؟!

إعلان مفاجئ من غوارديولا... هل يتجه نحو الاعتزال؟!

أعلن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لن يدرب أي فريق آخر بعد انتهاء عقده الحالي من دون أن يستبعد إمكانية تدريب منتخب وطني في المستقبل، وذلك وفق وكالة فرانس برس.

وقال غوارديولا (53 عاما) في مقابلة أجراها في مانشستر مع الشيف الإسباني الشهير داني غارسيا ونُشرت على قناته على يوتيوب "أشعر أن هذا يكفي. سأعتزل. لن أدرب فريقا آخر. لا أتحدث عن المستقبل البعيد، لكن ما لن أفعله هو مغادرة مانشستر سيتي والانتقال إلى بلد آخر للقيام بالعمل عينه".

وأضاف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني سابقا الذي مدّد عقده في تشرين الأول "لن أمتلك الطاقة. فكرة البدء في مكان آخر، والتدريب وكل ذلك... لا، لا، لا! ربما منتخب وطني، فهذا أمر مختلف".

وتابع "أريد التوقف والذهاب للعب الغولف، لكني لا أستطيع. أعتقد أن التوقف سيكون مفيدا لي".

وسبق أن أعرب غوارديولا عن اهتمامه بتدريب المنتخبات الوطنية في وقت لاحق من مسيرته.

وأردف "هذا مختلف. الأمر ليس تدريبا يوميا أو مباريات كل ثلاثة أيام. إنها فرصة للراحة، وللنظر في ما قمنا به وما يمكننا تحسينه، لأنه في العمل اليومي لا نحظى بالكثير من الوقت للراحة".

وفي حديثه مع غارسيا الذي شمل تفضيلاته في الطعام وفلسفته في الحياة، أوضح غوارديولا أنه منذ بداية مسيرته كان يتطلع إلى وقت يتمكن فيه من تعلم الفرنسية، لعب الغولف وتعلم الطبخ.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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