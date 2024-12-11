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كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال... والسعودية مقرا لنسخة 2034
2024-12-11 | 10:55
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كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال... والسعودية مقرا لنسخة 2034
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن السعودية ستنظم كأس العالم للرجال في 2034، فيما تقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال على أن تستضيف ثلاث دول في أميركا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها.
وأعلن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو القرار بعد مؤتمر غير اعتيادي افتراضي.
وتقدم ملف واحد لاستضافة نسخة 2030 وآخر لتنظيم 2034، لتُمنح حقوق تنظيم النسختين بالتزكية.
وقال إنفانتينو بشأن نسخة 2030: "ننقل كرة القدم لمزيد من الدول وعدد الفرق المشاركة لم يقلل من الجودة، بل في الواقع عزز الفرصة".
*
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