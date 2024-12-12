الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
قضية مبابي تابع... هذا ما قررته النيابة السويدية!
2024-12-12 | 12:15
شارك
2
min
قضية مبابي تابع... هذا ما قررته النيابة السويدية!
قضية مبابي تابع... هذا ما قررته النيابة السويدية!
أعلنت النيابة السويدية اليوم الخميس إغلاق التحقيق في قضية الاغتصاب التي فُتحت بعد زيارة قائد المنتخب الفرنسي ولاعب ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي إلى ستوكهولم في تشرين الأول الماضي لعدم كفاية الأدلة.
وقالت المدعية المسؤولة عن القضية، مارينا تشيراكوفا، في بيان "تقييمي هو أن الأدلة غير كافية للاستمرار، ولذلك تم إغلاق التحقيق".
وعلى الرغم من عدم ذكر اسم مبابي، أوضحت المدعية أن الشخص المستهدف بالتحقيق "لم يتم إخطاره بالاشتباه في ارتكاب أي جريمة".
وتعود الوقائع التي كان الادعاء العام يحقق فيها إلى الخميس في العاشر من تشرين الأول، داخل فندق في ستوكهولم حيث كان مبابي وأصدقاؤه يقيمون، وفقا لصحيفتي "أفتونبلاديت" و"إكسبرسن" السويديتين.
وبحسب صحيفة أفتونبلاديت، قُدّمت شكوى السبت، 12 تشرين الثاني، بعد أن طلبت الضحية المزعومة مساعدة طبية.
وكان مبابي قد وصف القضية بأنها "أخبار كاذبة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وربَطها بنزاعه المالي مع ناديه السابق باريس سان جرمان.
وفي مقابلة حديثة مع قناة كانال+، أعرب مبابي الذي تعرض لإصابة خلال آخر مباراة له في دوري أبطال أوروبا في الفوز على أتالانتا الإيطالي 3-2 حيث سجل هدف السبق، عن دهشته إزاء هذه القضية.
قال "لم أتلق أي شيء. لا استدعاء، ولا شيء"، مضيفا "الأمر مجرد سوء فهم. لم أشعر أبدا أنني معني. كان هناك الكثير من الضجة".
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
رياضة
مبابي
تابع...
قررته
النيابة
السويدية!
التالي
بعد خسارته أمام برشلونة... ضربة قاسية لبوروسيا دورتموند
كأس العالم لكرة القدم على أرض السعودية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-11-08
قضية وفاة ليام باين تابع... ماذا كشفت النيابة العامة الأرجنتينية؟
فنّ
2024-11-08
قضية وفاة ليام باين تابع... ماذا كشفت النيابة العامة الأرجنتينية؟
0
أخبار دولية
2024-12-08
والدة أوستن تايس للـ LBCI : مستمرة بمتابعة قضية ابني الذي اختفى قسريًا في سوريا
أخبار دولية
2024-12-08
والدة أوستن تايس للـ LBCI : مستمرة بمتابعة قضية ابني الذي اختفى قسريًا في سوريا
0
فنّ
2024-12-02
قضية شون "ديدي" كومز تابع... اتهامات جديدة ومعلومات صادمة وهذه التفاصيل!
فنّ
2024-12-02
قضية شون "ديدي" كومز تابع... اتهامات جديدة ومعلومات صادمة وهذه التفاصيل!
0
أخبار لبنان
2024-11-02
ميقاتي يتابع قضية الاختطاف مع قائد الجيش و"اليونيفل"..ويطلب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن
أخبار لبنان
2024-11-02
ميقاتي يتابع قضية الاختطاف مع قائد الجيش و"اليونيفل"..ويطلب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
14:03
بعد خسارته أمام برشلونة... ضربة قاسية لبوروسيا دورتموند
رياضة
14:03
بعد خسارته أمام برشلونة... ضربة قاسية لبوروسيا دورتموند
0
رياضة
2024-12-11
كأس العالم لكرة القدم على أرض السعودية
رياضة
2024-12-11
كأس العالم لكرة القدم على أرض السعودية
0
رياضة
2024-12-11
كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال... والسعودية مقرا لنسخة 2034
رياضة
2024-12-11
كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال... والسعودية مقرا لنسخة 2034
0
رياضة
2024-12-11
إعلان مفاجئ من غوارديولا... هل يتجه نحو الاعتزال؟!
رياضة
2024-12-11
إعلان مفاجئ من غوارديولا... هل يتجه نحو الاعتزال؟!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:35
وكالة الأناضول للأنباء: تركيا تعين قائما بالأعمال موقتا في سفارتها بدمشق التي ظلت مغلقة خلال الحرب الأهلية السورية
خبر عاجل
14:35
وكالة الأناضول للأنباء: تركيا تعين قائما بالأعمال موقتا في سفارتها بدمشق التي ظلت مغلقة خلال الحرب الأهلية السورية
0
آخر الأخبار
11:00
البزري: سنستمر بالتواصل مع القوى السياسية لتوسعة "بيكار" التشاور خصوصًا ان القوى المستقلة بدأت تُظهر نفسها في البرلمان أكثر
آخر الأخبار
11:00
البزري: سنستمر بالتواصل مع القوى السياسية لتوسعة "بيكار" التشاور خصوصًا ان القوى المستقلة بدأت تُظهر نفسها في البرلمان أكثر
0
آخر الأخبار
2024-12-10
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: إذا لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات العرقية والأطراف السورية فهناك احتمال اندلاع المزيد من الصراعات
آخر الأخبار
2024-12-10
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: إذا لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات العرقية والأطراف السورية فهناك احتمال اندلاع المزيد من الصراعات
0
أخبار لبنان
04:36
مخيبر للـ LBCI: نحن في "عصفورية قانونية"... ويكشف عن روايات بشأن المخفيين قسراً "ما حدا اهتم"
أخبار لبنان
04:36
مخيبر للـ LBCI: نحن في "عصفورية قانونية"... ويكشف عن روايات بشأن المخفيين قسراً "ما حدا اهتم"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:05
المحرّر معاذ مرعب يروي لـ"جدل" رحلة العذاب في السجون السورية (فيديو)
أخبار لبنان
14:05
المحرّر معاذ مرعب يروي لـ"جدل" رحلة العذاب في السجون السورية (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حقيقة الخمسين دولارا المزورة في الأسواق اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حقيقة الخمسين دولارا المزورة في الأسواق اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فعاليات Christmas In Action تنطلق الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فعاليات Christmas In Action تنطلق الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حركة دبلوماسية جديدة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حركة دبلوماسية جديدة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٩ عاما على اغتيال الصحافي جبران تويني... وعدالة السماء أقوى من ظلم الأرض!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٩ عاما على اغتيال الصحافي جبران تويني... وعدالة السماء أقوى من ظلم الأرض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
نازحون في عرسال يتلهفون للعودة وآخرون في المصنع ناقمون على حزب الله والأسد
تقارير نشرة الاخبار
13:32
نازحون في عرسال يتلهفون للعودة وآخرون في المصنع ناقمون على حزب الله والأسد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الجيش اللبناني يدخل إلى شمال الخيام يتمركز في خمس نقاط
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الجيش اللبناني يدخل إلى شمال الخيام يتمركز في خمس نقاط
0
أخبار دولية
13:00
اسرائيل تتوغّل في عمق الجولان وتسيطر على مزيد من الاراضي السورية...
أخبار دولية
13:00
اسرائيل تتوغّل في عمق الجولان وتسيطر على مزيد من الاراضي السورية...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 12-12-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 12-12-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:13
قوى الأمن عن الـ50 دولارا المزورة: التأكد من عدم وجود أي أموال مزيّفة دخلت أو تم قبضها من قبل المصارف اللبنانية
خبر عاجل
13:13
قوى الأمن عن الـ50 دولارا المزورة: التأكد من عدم وجود أي أموال مزيّفة دخلت أو تم قبضها من قبل المصارف اللبنانية
2
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
3
أخبار دولية
05:24
معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته
أخبار دولية
05:24
معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته
4
خبر عاجل
05:10
نزار زكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا
خبر عاجل
05:10
نزار زكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا
5
اقتصاد
10:22
بيان توضيحي من نقابة الصرافين حول العملة المزورة من فئة الـ50 دولارا أميركيا
اقتصاد
10:22
بيان توضيحي من نقابة الصرافين حول العملة المزورة من فئة الـ50 دولارا أميركيا
6
أخبار دولية
05:05
جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس
أخبار دولية
05:05
جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس
7
أمن وقضاء
05:41
تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا
أمن وقضاء
05:41
تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا
8
منوعات
02:10
بعد تواريه عن الأنظار لأشهر... دكتور فود يطّل على متابعيه من جديد (فيديو)
منوعات
02:10
بعد تواريه عن الأنظار لأشهر... دكتور فود يطّل على متابعيه من جديد (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More