بعد خسارته أمام برشلونة... ضربة قاسية لبوروسيا دورتموند

بعد خسارته أمام برشلونة... ضربة قاسية لبوروسيا دورتموند



أصيب مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني نيكو شلوتربيك بتمزق في رباط الكاحل خلال المباراة التي جمعت فريقه مع نادي برشلونة الإسباني، والتي انتهت بخسارة الفريق الالماني بنتيجة 2-3 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق وكالة "فرانس برس".



ولم يحسم دورتموند بشكل نهائي غياب شلوتربيك عن الفريق لما تبقى من العام، لكنه أفاد بأن عودته قبل العام الجديد "موضع شك".



ويؤكد خبر إصابة ابن الـ25 عاما في رباط كاحله ما أدلى به مدربه التركي نوري شاهين بعد الخسارة أمام برشلونة حين قال أنه يتخوف من "أسوأ سيناريو".



وتعرض شلوتربيك للإصابة حين قفز عاليا لمحاولة تسجيل هدف برأسه إثر ركلة حرة في آخر لعبة من المباراة وسقط على كاحله، ليخرج من الملعب على حمالة.



وما يزيد من تأثير هذه الإصابة على دورتموند أن شلوتربيك هو قلب الدفاع الحقيقي الوحيد المتوفر لشاهين في ظل الإصابات الكثيرة في صفوف الفريق.



وقال التركي بعد اللقاء "لا نعرف شيئا حتى الآن بشأن شلوتي، لكن الصور تبدو بشعة"، مضيفا "ستكون كارثة إذا غاب أيضا"، في ظل إصابة المدافعين نيكلاس زوله وفالديمار أنطون، ما أجبر لاعب الوسط إيمري تشان على شغل مركز قلب الدفاع في خسارة الأربعاء.



وقال شاهين "دعونا نرى. أنا في انتظار التشخيص"، مضيفا أن شلوتربيك "منزعج بشكل واضح".



دخل دورتموند مباراة الأربعاء وهو يفتقد أنطون وزوله إلى جانب جوليان براندت وماكسيميليان بير، كما اضطر إلى استبدال المدافع النروجي جوليان رايرسون خلال استراحة الشوطين بسبب الإصابة.



في المؤتمر الصحافي قبل المباراة الثلاثاء، ألقى شاهين باللوم في ما يخص كثرة الإصابات على جدول المباريات المزدحم، قائلا "الإجهاد لا يطاق، لاسيما بالنسبة للاعبين الدوليين. لا أعرف متى من المفترض أن يحصلوا على استراحة".



ويحتل دورتموند المركز التاسع، الأول خارج التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، برصيد 12 نقطة مع بقاء جولتين على النهاية، فيما يحتل المركز السادس في الدوري الألماني بفارق 12 نقطة عن غريمه بايرن ميونيخ المتصدر.



وتبقى لدورتموند مباراتان فقط قبل عطلة الأعياد الأحد على أرضه ضد هوفنهايم، ثم بعدها بأسبوع في مواجهة مضيفه فولفسبورغ الذي أقصى فريق شاهين من الدور الثاني لمسابقة الكأس بالفوز عليه 1-0 بعد التمديد في 29 تشرين الأول.

