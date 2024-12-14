الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
رغم التحديات والتغييرات التدريبية... سعود عبد الحميد يثبت جدارته في روما
2024-12-14 | 06:06
شارك
4
min
رغم التحديات والتغييرات التدريبية... سعود عبد الحميد يثبت جدارته في روما
رغم التحديات والتغييرات التدريبية... سعود عبد الحميد يثبت جدارته في روما
دخل سعود عبد الحميد تاريخ كرة القدم السعودية بعدما بات أول لاعب يسجل في مسابقة أوروبية، وذلك بهدفه بقميص روما الإيطالي في الفوز على براغا البرتغالي الخميس ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم.
واحتاج عبد الحميد إلى 5 مباريات فقط من أصل 19 لفريقه منذ انطلاق الموسم لتسجيل هدفه الأول مع "الذئاب"، بعد اثنتين شارك فيهما بشكل أساسي، لكن المباراة الخامسة جاءت عقب انتظار دام 105 أيام على انتقاله من الهلال إلى نادي العاصمة الإيطالية.
وانتظر الظهير الأيمن البالغ 25 عاما فرصة من مدرب ثالث لفريقه حتى يثبت نفسه، إذ وصل إلى روما حين كان النجم السابق دانييلي دي روسي في قيادة الجهاز الفني قبل أن يُقال من منصبه ويُعيّن الكرواتي إيفان يوريتش بدلا منه.
ولم يُعطِ دي روسي الذي أقيل في 18 أيلول، بعد أقل من شهر على التعاقد مع عبد الحميد، الفرصة للاعب القادم من الدوري السعودي، مشيرا إلى الفارق مع الدوري الإيطالي.
وقال في مؤتمر صحافي في آب "رأيت سعود في تدريبين فقط، وجعلناه يلعب 10 دقائق، وذلك لأننا لم نرغب في زيادة الضغط عليه" وأضاف "يمتلك سعود الخصائص التي كنت أبحث عنها، إنه لاعب لم أكن أعرف عنه سوى القليل. في السعودية يرونه بطلا مستقبليا، ولكن علينا أن نعمل كثيرا من وجهة نظر تكتيكية وفنية".
وتابع دي روسي الذي تسببت إقالته بغضب جماهيري "سعود سريع للغاية ونحن بحاجة للوصول إلى بعض المعرفة التكتيكية لأن كرة القدم هنا في إيطاليا مختلفة تماما عما هي عليه الآن هناك في السعودية".
وعلى الرغم من أن يوريتش أشرك عبد الحميد لأول مرة في يوروبا ليغ، مرة احتياطيا أمام أتلتيك بلباو الإسباني وثانية أساسيا بمواجهة إلفسبورغ السويدي، فإنه أبقاه على مقاعد الاحتياط في الدوري.
ومع ذلك، لم يخفِ يوريتش أن السعودي "لاعب جيد، لكنه بحاجة إلى بعض الوقت، بالطبع هو يملك القدرة على المشاركة، ولكنه يجب أن يتكيف مع أجواء الفريق"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
- ثقة رانييري -
استلم المدرب المخضرم كلاوديو رانييري تدريب روما خلفا ليوريتش، لكن انطلاقته منذ 14 تشرين الثاني لم تكن جيدة، إذ خسر في مباراته الأولى مع نابولي، ثم تعادل مع توتنهام في يوروبا ليغ، وعاد ليخسر أمام أتالانتا.
إلا أن المدرب الذي لطالما آمن بالشباب، أعطى الفرصة سريعا لعبد الحميد منذ المباراة الأولى، ولو لدقائق معدودة. أبقاه على مقاعد الاحتياط أمام توتنهام وأتالانتا، ثم وضعه في تشكيلته الأساسية في الفوز على ليتشي 4-1 حيث صنع السعودي هدفا قدّم من خلاله إمكانياته للمدرب الجديد.
وفي مباراة مهمة مع براغا، أعطى رانييري الفرصة مجددا لعبد الحميد الذي استغلها وسجل هدفه الأول بقميص "جالوروسي" من تسديدة يمينية قوية داخل المنطقة، وبات أول لاعب عربي يفعلها مع روما منذ المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي راهنا.
وكتب عبد الحميد على حسابه عبر إكس "مبروك الفوز لمشجعي جالوروسي. 3 نقاط مهمة في مشوارنا الأوروبي. لحظة خاصة في مسيرتي كلاعب بأن أحرز هذا الهدف الأول بقميص روما".
وبدأ عبد الحميد مسيرته مع الاتحاد حيث لعب مع الفريق الأول من 2018 إلى 2022، ومنه انتقل إلى الهلال حيث لمع نجمه بشكل أكبر، لكنه اختار الاحتراف في أوروبا على عكس العديد من اللاعبين السعوديين.
واستدعيَ إلى تشكيلة المنتخب الأوّل عام 2019، حيث شارك في مباراة ودية أمام مالي ومن بعدها في 37 مباراة أخرى مسجلا هدفا واحدا مع ثلاث تمريرات حاسمة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
التحديات
والتغييرات
التدريبية...
الحميد
جدارته
التالي
انتخاب ديالو رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من جديد
اتحاد التزلج يكّرم ابطاله ويعد بالمنافسة الدولية في الـ٢٠٢٥
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-11-14
ميقاتي مهنئاً ايلي صعب على عرض الازياء الذي قدمه في السعودية: هذا الحدث يثبت أن الابداع اللبناني أقوى من كل التحديات
أخبار لبنان
2024-11-14
ميقاتي مهنئاً ايلي صعب على عرض الازياء الذي قدمه في السعودية: هذا الحدث يثبت أن الابداع اللبناني أقوى من كل التحديات
0
آخر الأخبار
2024-10-13
السفير السعوديّ لدى لبنان وليد البخاري: هذا الدعم يأتي لنؤكّد أنّنا يجب أن نساند لبنان في مواجهة التحديات وهو استمرار لمسيرة التعاون والدعم المشترك بين البلدين
آخر الأخبار
2024-10-13
السفير السعوديّ لدى لبنان وليد البخاري: هذا الدعم يأتي لنؤكّد أنّنا يجب أن نساند لبنان في مواجهة التحديات وهو استمرار لمسيرة التعاون والدعم المشترك بين البلدين
0
أخبار لبنان
04:25
ميقاتي إلتقى عباس وسفراء في روما: معنويات جيشنا عالية جدًا والأنظار متجهة إلى جلسة 9 كانون الثاني
أخبار لبنان
04:25
ميقاتي إلتقى عباس وسفراء في روما: معنويات جيشنا عالية جدًا والأنظار متجهة إلى جلسة 9 كانون الثاني
0
أخبار دولية
2024-12-12
وكالة الأنباء السعودية الرسمية: السعودية وقّعت عقدًا لشراء ثلاث سفن حربية
أخبار دولية
2024-12-12
وكالة الأنباء السعودية الرسمية: السعودية وقّعت عقدًا لشراء ثلاث سفن حربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
07:04
انتخاب ديالو رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من جديد
رياضة
07:04
انتخاب ديالو رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من جديد
0
رياضة
13:40
اتحاد التزلج يكّرم ابطاله ويعد بالمنافسة الدولية في الـ٢٠٢٥
رياضة
13:40
اتحاد التزلج يكّرم ابطاله ويعد بالمنافسة الدولية في الـ٢٠٢٥
0
رياضة
2024-12-12
الإصابة تبعد مبابي عن ريال مدريد لفترة غير محددة
رياضة
2024-12-12
الإصابة تبعد مبابي عن ريال مدريد لفترة غير محددة
0
رياضة
2024-12-12
بعد خسارته أمام برشلونة... ضربة قاسية لبوروسيا دورتموند
رياضة
2024-12-12
بعد خسارته أمام برشلونة... ضربة قاسية لبوروسيا دورتموند
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:40
سجيع عطية للـ LBCI: بري يبدي مرونة من ناحية الاسماء وجعجع يستمهل اياماً قليلة فقط وهناك تنازلات مشتركة بين كل الفرقاء
آخر الأخبار
09:40
سجيع عطية للـ LBCI: بري يبدي مرونة من ناحية الاسماء وجعجع يستمهل اياماً قليلة فقط وهناك تنازلات مشتركة بين كل الفرقاء
0
آخر الأخبار
03:53
منيمنة للـLBCI: هناك قرار جدّي باتمام الاستحقاق الرئاسي ولا تقدم بأي اسم حتى اليوم وسنتعامل مع الواقع ونرى كيف ستتفاعل القوى السياسية ونتخذ قرارنا داخل الجلسة
آخر الأخبار
03:53
منيمنة للـLBCI: هناك قرار جدّي باتمام الاستحقاق الرئاسي ولا تقدم بأي اسم حتى اليوم وسنتعامل مع الواقع ونرى كيف ستتفاعل القوى السياسية ونتخذ قرارنا داخل الجلسة
0
اسرار
23:27
أسرار الصحف 14-12-2024
اسرار
23:27
أسرار الصحف 14-12-2024
0
آخر الأخبار
04:28
وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: يجب المباشرة بعودة النازحين السوريين القدامى الى بلدهم خلال 3 أشهر والمؤسسات الدولية موجودة في سوريا وقادرة على مساعدتهم
آخر الأخبار
04:28
وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: يجب المباشرة بعودة النازحين السوريين القدامى الى بلدهم خلال 3 أشهر والمؤسسات الدولية موجودة في سوريا وقادرة على مساعدتهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
جولة لوزير الشؤون الاجتماعية برفقة المنظمات الدولية على مراكز الايواء في الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
07:58
جولة لوزير الشؤون الاجتماعية برفقة المنظمات الدولية على مراكز الايواء في الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
شاحنات محتجزة متوجهة إلى لبنان... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:55
شاحنات محتجزة متوجهة إلى لبنان... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:09
حمية يطلق حملة لرفع الأنقاض ومخلفات العدوان في الهرمل
أخبار لبنان
07:09
حمية يطلق حملة لرفع الأنقاض ومخلفات العدوان في الهرمل
0
أخبار لبنان
06:23
الجميل: هناك فرصة لانتخاب رئيس واعادة بناء المجتمع والثقة بين اللبنانيين
أخبار لبنان
06:23
الجميل: هناك فرصة لانتخاب رئيس واعادة بناء المجتمع والثقة بين اللبنانيين
0
أخبار لبنان
04:44
جولة لحجار في الهرمل مع ممثلين عن الـUNHCR واليونيسيف...
أخبار لبنان
04:44
جولة لحجار في الهرمل مع ممثلين عن الـUNHCR واليونيسيف...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
هذا هو المشهد الرئاسي الحالي في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:04
هذا هو المشهد الرئاسي الحالي في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جبهة اسرائيل الأبرز: إيران وملفها النووي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جبهة اسرائيل الأبرز: إيران وملفها النووي
0
رياضة
13:40
اتحاد التزلج يكّرم ابطاله ويعد بالمنافسة الدولية في الـ٢٠٢٥
رياضة
13:40
اتحاد التزلج يكّرم ابطاله ويعد بالمنافسة الدولية في الـ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أمل وألم لدى العائلات اللبنانية التي تبحث عن ذويها في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أمل وألم لدى العائلات اللبنانية التي تبحث عن ذويها في سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:24
معلومات للـLBCI: سيتم اعادة فتح المجال الجوي السوري قبل عودة الرحلات خلال اليومين المقبلين فور انتهاء الترتيبات الفنية اللازمة بعد عودة المراقبين الجويين الى العمل
خبر عاجل
11:24
معلومات للـLBCI: سيتم اعادة فتح المجال الجوي السوري قبل عودة الرحلات خلال اليومين المقبلين فور انتهاء الترتيبات الفنية اللازمة بعد عودة المراقبين الجويين الى العمل
2
أخبار لبنان
04:04
"اللبنانية" ردًا على أخبار وجود أسلحة في أحد مستودعاتها: إقفاله بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات
أخبار لبنان
04:04
"اللبنانية" ردًا على أخبار وجود أسلحة في أحد مستودعاتها: إقفاله بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات
3
أمن وقضاء
11:42
قوى الأمن: تدابير سير داخل نفق المطار بتاريخي 14 و15 كانون الاول 2024 بسبب أعمال صيانة
أمن وقضاء
11:42
قوى الأمن: تدابير سير داخل نفق المطار بتاريخي 14 و15 كانون الاول 2024 بسبب أعمال صيانة
4
أخبار دولية
17:01
صحافي أميركي مفرج عنه يكشف تفاصيل عن وكالة تجسس روسية كانت وراء احتجازه
أخبار دولية
17:01
صحافي أميركي مفرج عنه يكشف تفاصيل عن وكالة تجسس روسية كانت وراء احتجازه
5
تقارير نشرة الاخبار
14:04
هذا هو المشهد الرئاسي الحالي في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:04
هذا هو المشهد الرئاسي الحالي في لبنان
6
خبر عاجل
11:16
الجيش اللبناني: ما بين الساعة 19.00 والساعة 20.00 بتاريخ اليوم 13 /12 /2024 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك
خبر عاجل
11:16
الجيش اللبناني: ما بين الساعة 19.00 والساعة 20.00 بتاريخ اليوم 13 /12 /2024 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك
7
خبر عاجل
05:43
تدابير سير بسبب إقامة سباق الميلاد المجيد في جونية
خبر عاجل
05:43
تدابير سير بسبب إقامة سباق الميلاد المجيد في جونية
8
آخر الأخبار
09:40
سجيع عطية للـ LBCI: بري يبدي مرونة من ناحية الاسماء وجعجع يستمهل اياماً قليلة فقط وهناك تنازلات مشتركة بين كل الفرقاء
آخر الأخبار
09:40
سجيع عطية للـ LBCI: بري يبدي مرونة من ناحية الاسماء وجعجع يستمهل اياماً قليلة فقط وهناك تنازلات مشتركة بين كل الفرقاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More