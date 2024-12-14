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انتخاب ديالو رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من جديد

2024-12-14 | 07:04
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انتخاب ديالو رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من جديد

انتخاب ديالو رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من جديد

أُعيد انتخاب فيليب ديالو المنتهية ولايته رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم السبت، بأكثرية 55.34%، متغلبا على بيار سامسونف المقرب من نويل لوغريت الذي حل ديالو بدلا منه في كانون الثاني 2023.

وللمرة الأولى في أهم اتحاد رياضي فرنسي، دُعي رؤساء أندية الهواة للمشاركة الثلاثاء والأربعاء للاقتراع إلكترونيا، بالإضافة إلى رؤساء الأندية المحترفة، الدوريات الـ22 الإقليمية والمقاطعات الـ91، أي نحو 11500 ناخب مقابل أقل من 250 سابقا.

وقال ديالو، البالغ من العمر 61 عاما، بعد فوزه إثر ختام الجمعية الفدرالية للاتحاد في فندق باريسي بالقرب من برج إيفل، إنه يستمد "شرعية قوية" وأشاد بـ"النضج الديموقراطي في رياضتنا".

وسيستفيد الاتحاد بدءا من 2026 من عقد قياسي بقيمة 100 مليون يورو في السنة الواحدة مع عملاق المستلزمات الرياضية نايكي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

 
 
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