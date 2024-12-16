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حفل جوائز "فيفا" للأفضل في عام 2024 ينطلق الثلاثاء في الدوحة... إليكم قائمة الأسماء المرشحة!

2024-12-16 | 09:20
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حفل جوائز "فيفا" للأفضل في عام 2024 ينطلق الثلاثاء في الدوحة... إليكم قائمة الأسماء المرشحة!

أعلنت الهيئة الكروية العليا اليوم الاثنين أن العاصمة القطرية الدوحة ستكون على موعد الثلاثاء مع حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي (فيفا) للأفضل في عام 2024.

وتبدو المنافسة على جائزة لاعب العام، المرشح لها 11 لاعبا، محصورة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، المتوج مع ريال مدريد الإسباني بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، والإسباني رودري الذي قاد مانشستر سيتي الإنكليزي للقب الدوري المحلي لموسم رابع تواليا وساهم في إحراز إسبانيا كأس أوروبا ما فتح الباب أمامه لنيل الكرة الذهبية.

كما يتنافس معهما على الجائزة النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يدافع هذا الموسم عن ألوان ريال مدريد بعد وصوله إلى نهاية عقده مع باريس سان جرمان.

وأحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي الجائزة العام الماضي للمرة الثالثة في إنجاز قياسي.

ولدى السيدات، تتنافس 16 لاعبة على الجائزة، بينهن الإسبانية أيتانا بونماتي التي أحرزت اللقب العام الماضي والمتوجة بالكرة الذهبية لعامي 2023 و2024.

وتُوزّع جوائز أخرى مثل أفضل مدرب عند فرق الرجال وأفضل مدرب عند فرق السيدات، أفضل حارس وحارسة، إضافة إلى جائزتي مارتا وبوشكاش لأفضل هدف عند السيدات والرجال تواليا.

ويشارك في التصويت على اختيار الأفضل المشجعون، ممثلو وسائل الإعلام وقادة ومدربو المنتخبات الوطنية.

ونال البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي) جائزة حارس العام في 2023 والإنكليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد سابقا وباريس سان جرمان حاليا) أفضل حارسة، فيما كان الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) أفضل مدرب عند فرق الرجال والهولندية سارينا فيخمان (منتخب إنكلترا) أفضل مدرب في فئة فرق السيدات.
 
 
المصدر: فرانس برس
 
 
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