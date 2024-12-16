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"الإمبراطور" البرازيلي أدريانو يودع كرة القدم بمباراة تكريمية

2024-12-16 | 10:20
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"الإمبراطور" البرازيلي أدريانو يودع كرة القدم بمباراة تكريمية

"الامبراطور" البرازيلي أدريانو يودع كرة القدم بمباراة تكريمية

ختم مهاجم منتخب البرازيل وإنتر الإيطالي السابق أدريانو، الذي أطلق عليه لقب "الإمبراطور"، مسيرته في ملاعب كرة القدم رسميا يوم أمس الأحد بمباراة استعراضية في معقل فلامنغو، النادي الذي بدأ فيه مشوارا كان يعتبر واعدا في يوم من الأيام.

وكان من المتوقع أن يصبح أدريانو أحد عظماء كرة القدم، لكن البالغ حاليا 42 عاما استسلم في النهاية لضغوط الشهرة ومشاكل الكحول.

وانتهت المباراة التكريمية التي أقيمت على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بفوز "أساطير فلامنغو" على "أصدقاء إيطاليا" بنتيجة 4-3.

سمحت هذه المناسبة لأدريانو بتوديع رسمي، بعد ثمانية أعوام من آخر مباراة رسمية له، وقد شارك فيها العديد من عظماء البرازيل مثل المهاجم روماريو وحارس المرمى جوليو سيزار.

كما رافق اللاعب الذي خاض 48 مباراة دولية، ابنه أدريانينيو على أرض الملعب.

احتضن جميع اللاعبين أدريانو الذي تأثر عندما أظهرت الشاشة رسالة كتبت بواسطة الذكاء الاصطناعي من والده المتوفى.

اختفى أدريانو تدريجيا عن الرادار بعد فوزه مع البرازيل، وهو بالكاد وصل إلى عامه الثاني والعشرين، بكوبا أميركا عام 2004 وكأس القارات في العام التالي.

وبعدما كان لاعبا أساسيا في كأس العالم 2006 في ألمانيا، فقد مكانه تدريجيا في المنتخب الوطني وكرة القدم على مستوى الأندية، حيث عانى من مشاكل الوزن والكحول.

فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي مع إنتر إضافة إلى لقب كأس إيطاليا مرتين.

كما لعب لأندية روما وبارما وفيورنتينا الإيطالية خلال مسيرته التي انتهت في عام 2016 بعد فترة وجيزة مع ميامي يونايتد الأميركي.

وتحدث أدريانو الذي عاد للعيش في فافيلا (مدن الصفيح) طفولته في ريو، عن مشاكله مع الإدمان على الكحول الشهر الماضي في موقع "ذي بلايرز تريبيون"، كاتبا "هل تعلمون ما يعنيه أن تكون أملا؟ أنا أعرف ذلك، بما في ذلك أن تكون خيبة أمل. أكبر إهدار في كرة القدم: أنا. أحب كلمة إهدار... أنا لا أتعاطى المخدرات، كما يحاولون إقناع الناس، أنا لست مجرما، لكن بالطبع كان بإمكاني أن أكون كذلك... أنا أشرب كل يوم".
 
المصدر: فرانس برس
 
 
 
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