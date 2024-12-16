الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
الجيش الأميركي: قتلنا 12 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا اليوم
الجيش الأميركي: قتلنا 12 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا اليوم
رياضة
"الإمبراطور" البرازيلي أدريانو يودع كرة القدم بمباراة تكريمية
2024-12-16 | 10:20
شارك
2
min
"الإمبراطور" البرازيلي أدريانو يودع كرة القدم بمباراة تكريمية
"الامبراطور" البرازيلي أدريانو يودع كرة القدم بمباراة تكريمية
ختم مهاجم منتخب البرازيل وإنتر الإيطالي السابق أدريانو، الذي أطلق عليه لقب "الإمبراطور"، مسيرته في ملاعب كرة القدم رسميا يوم أمس الأحد بمباراة استعراضية في معقل فلامنغو، النادي الذي بدأ فيه مشوارا كان يعتبر واعدا في يوم من الأيام.
وكان من المتوقع أن يصبح أدريانو أحد عظماء كرة القدم، لكن البالغ حاليا 42 عاما استسلم في النهاية لضغوط الشهرة ومشاكل الكحول.
وانتهت المباراة التكريمية التي أقيمت على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بفوز "أساطير فلامنغو" على "أصدقاء إيطاليا" بنتيجة 4-3.
سمحت هذه المناسبة لأدريانو بتوديع رسمي، بعد ثمانية أعوام من آخر مباراة رسمية له، وقد شارك فيها العديد من عظماء البرازيل مثل المهاجم روماريو وحارس المرمى جوليو سيزار.
كما رافق اللاعب الذي خاض 48 مباراة دولية، ابنه أدريانينيو على أرض الملعب.
احتضن جميع اللاعبين أدريانو الذي تأثر عندما أظهرت الشاشة رسالة كتبت بواسطة الذكاء الاصطناعي من والده المتوفى.
اختفى أدريانو تدريجيا عن الرادار بعد فوزه مع البرازيل، وهو بالكاد وصل إلى عامه الثاني والعشرين، بكوبا أميركا عام 2004 وكأس القارات في العام التالي.
وبعدما كان لاعبا أساسيا في كأس العالم 2006 في ألمانيا، فقد مكانه تدريجيا في المنتخب الوطني وكرة القدم على مستوى الأندية، حيث عانى من مشاكل الوزن والكحول.
فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي مع إنتر إضافة إلى لقب كأس إيطاليا مرتين.
كما لعب لأندية روما وبارما وفيورنتينا الإيطالية خلال مسيرته التي انتهت في عام 2016 بعد فترة وجيزة مع ميامي يونايتد الأميركي.
وتحدث أدريانو الذي عاد للعيش في فافيلا (مدن الصفيح) طفولته في ريو، عن مشاكله مع الإدمان على الكحول الشهر الماضي في موقع "ذي بلايرز تريبيون"، كاتبا "هل تعلمون ما يعنيه أن تكون أملا؟ أنا أعرف ذلك، بما في ذلك أن تكون خيبة أمل. أكبر إهدار في كرة القدم: أنا. أحب كلمة إهدار... أنا لا أتعاطى المخدرات، كما يحاولون إقناع الناس، أنا لست مجرما، لكن بالطبع كان بإمكاني أن أكون كذلك... أنا أشرب كل يوم".
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
رياضة
البرازيلي
أدريانو
القدم
بمباراة
تكريمية
التالي
حفل جوائز "فيفا" للأفضل في عام 2024 ينطلق الثلاثاء في الدوحة... إليكم قائمة الأسماء المرشحة!
انتخاب ديالو رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من جديد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-11-18
شي يعلن رغبته بـ"مواصلة تحسين" العلاقات الصينية-البرازيلية
أخبار دولية
2024-11-18
شي يعلن رغبته بـ"مواصلة تحسين" العلاقات الصينية-البرازيلية
0
أخبار دولية
2024-11-08
وزيرة خارجية ألمانيا: هجمات أمستردام على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين "مخزية"
أخبار دولية
2024-11-08
وزيرة خارجية ألمانيا: هجمات أمستردام على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين "مخزية"
0
آخر الأخبار
2024-11-07
مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" عبد الله الدردري: لن نتخلى عن لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولبنان شركاء منذ القدم والآن تتعزز هذه الشراكة
آخر الأخبار
2024-11-07
مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" عبد الله الدردري: لن نتخلى عن لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولبنان شركاء منذ القدم والآن تتعزز هذه الشراكة
0
منوعات
2024-10-12
"خمس سنين مرقوا بسرعة"... مراسل في الـLBCI يودع المؤسسة والمشاهدين: "يمكن يطول الغياب"
منوعات
2024-10-12
"خمس سنين مرقوا بسرعة"... مراسل في الـLBCI يودع المؤسسة والمشاهدين: "يمكن يطول الغياب"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
12:30
بعد تعرضه لإصابة بالغة... مبابي يعود إلى الملاعب بقوّة
رياضة
12:30
بعد تعرضه لإصابة بالغة... مبابي يعود إلى الملاعب بقوّة
0
رياضة
09:20
حفل جوائز "فيفا" للأفضل في عام 2024 ينطلق الثلاثاء في الدوحة... إليكم قائمة الأسماء المرشحة!
رياضة
09:20
حفل جوائز "فيفا" للأفضل في عام 2024 ينطلق الثلاثاء في الدوحة... إليكم قائمة الأسماء المرشحة!
0
رياضة
2024-12-14
انتخاب ديالو رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من جديد
رياضة
2024-12-14
انتخاب ديالو رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من جديد
0
رياضة
2024-12-14
رغم التحديات والتغييرات التدريبية... سعود عبد الحميد يثبت جدارته في روما
رياضة
2024-12-14
رغم التحديات والتغييرات التدريبية... سعود عبد الحميد يثبت جدارته في روما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:31
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بعد لقائه بري: كل شيء تغيّر في اسبوع وسوريا تغيّرت وهذا موضوع للحديث لاحقًا والاحداث التي حصلت في المنطقة كزلزال ولذلك انتخاب الرئيس بات ضرورة لتحرير البلاد وتحصينها واعمار الجنوب
آخر الأخبار
11:31
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بعد لقائه بري: كل شيء تغيّر في اسبوع وسوريا تغيّرت وهذا موضوع للحديث لاحقًا والاحداث التي حصلت في المنطقة كزلزال ولذلك انتخاب الرئيس بات ضرورة لتحرير البلاد وتحصينها واعمار الجنوب
0
آخر الأخبار
06:39
ميقاتي بعد لقائه نظيره اليونانيّ: بحثنا الوضع الراهن في لبنان وشددنا على أهمية التقيد ببنود اتفاق وقف اطلاق النار وأبدت اليونان استعدادها لتأمين حاجات الجيش اللبنانيّ
آخر الأخبار
06:39
ميقاتي بعد لقائه نظيره اليونانيّ: بحثنا الوضع الراهن في لبنان وشددنا على أهمية التقيد ببنود اتفاق وقف اطلاق النار وأبدت اليونان استعدادها لتأمين حاجات الجيش اللبنانيّ
0
آخر الأخبار
15:51
إدارة العمليات العسكرية في سوريا: الشرع بحث مع مبعوث الأمم المتحدة ضرورة توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك
آخر الأخبار
15:51
إدارة العمليات العسكرية في سوريا: الشرع بحث مع مبعوث الأمم المتحدة ضرورة توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك
0
أخبار دولية
02:14
العفو الدولية: صربيا استخدمت تكنولوجيا شركة إسرائيلية للقيام بحملة تجسس
أخبار دولية
02:14
العفو الدولية: صربيا استخدمت تكنولوجيا شركة إسرائيلية للقيام بحملة تجسس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:54
مشاهد للـLBCI من مرفأ طرطوس حيث القاعدة الروسية البحرية الأكبر في الشرق الاوسط
أخبار دولية
10:54
مشاهد للـLBCI من مرفأ طرطوس حيث القاعدة الروسية البحرية الأكبر في الشرق الاوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
ألسنة النيران ما زالت مندلعة في بملكي
تقارير نشرة الاخبار
08:12
ألسنة النيران ما زالت مندلعة في بملكي
0
أخبار دولية
07:18
مشاهد رصدتها الـLBCI في ريف طرطوس بعد تعرّض مواقع عسكرية لغارات إسرائيلية
أخبار دولية
07:18
مشاهد رصدتها الـLBCI في ريف طرطوس بعد تعرّض مواقع عسكرية لغارات إسرائيلية
0
أخبار لبنان
07:08
ميقاتي التقى نظيره اليوناني: بحثنا في التعاون المشترك وإمكانات عقد اتفاقات ثنائية تجارية واقتصادية
أخبار لبنان
07:08
ميقاتي التقى نظيره اليوناني: بحثنا في التعاون المشترك وإمكانات عقد اتفاقات ثنائية تجارية واقتصادية
0
أخبار دولية
06:59
الـLBCI في بلدة بملكي في ريف طرطوس التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لغارات إسرائيلية ليل الأحد
أخبار دولية
06:59
الـLBCI في بلدة بملكي في ريف طرطوس التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لغارات إسرائيلية ليل الأحد
0
أخبار دولية
06:51
بوتين: تحالفات عسكرية سياسية جديدة تتشكل بتحريض من أميركا
أخبار دولية
06:51
بوتين: تحالفات عسكرية سياسية جديدة تتشكل بتحريض من أميركا
0
أخبار لبنان
05:50
"تجدد": ما كنّا نقبل به قبل سقوط نظام الأسد لا نقبل به اليوم
أخبار لبنان
05:50
"تجدد": ما كنّا نقبل به قبل سقوط نظام الأسد لا نقبل به اليوم
0
أخبار لبنان
04:23
ضو: امكانية التعطيل بـ"الثلث الشيعي" يجب أن تسقط... ونريد رئيسا ذات نهج صارم
أخبار لبنان
04:23
ضو: امكانية التعطيل بـ"الثلث الشيعي" يجب أن تسقط... ونريد رئيسا ذات نهج صارم
0
أخبار دولية
02:35
دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي سيتواصل مع قادة سوريا في دمشق
أخبار دولية
02:35
دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي سيتواصل مع قادة سوريا في دمشق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:44
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:44
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس
2
خبر عاجل
07:18
هيئة القضايا في وزارة العدل تستوفي 6 مليارات ليرة من رياض سلامة... إليكم التفاصيل
خبر عاجل
07:18
هيئة القضايا في وزارة العدل تستوفي 6 مليارات ليرة من رياض سلامة... إليكم التفاصيل
3
اخبار البرامج
15:30
بشار إسماعيل يكسر الصمت: تصريحات نارية عن الأسد وعائلته وأسرار النظام في "أرض الواقع"
اخبار البرامج
15:30
بشار إسماعيل يكسر الصمت: تصريحات نارية عن الأسد وعائلته وأسرار النظام في "أرض الواقع"
4
أخبار دولية
07:46
أوّل تصريح للأسد من موسكو...
أخبار دولية
07:46
أوّل تصريح للأسد من موسكو...
5
اخبار البرامج
15:10
هل تستضيف رابعة الزيات "أسماء الأسد"؟ هذا ما أوضحته في "أرض الواقع"
اخبار البرامج
15:10
هل تستضيف رابعة الزيات "أسماء الأسد"؟ هذا ما أوضحته في "أرض الواقع"
6
صحف اليوم
00:11
لائحة رئاسية قصيرة تضم هذه الاسماء (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
00:11
لائحة رئاسية قصيرة تضم هذه الاسماء (الانباء الكويتية)
7
أخبار دولية
06:59
الـLBCI في بلدة بملكي في ريف طرطوس التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لغارات إسرائيلية ليل الأحد
أخبار دولية
06:59
الـLBCI في بلدة بملكي في ريف طرطوس التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لغارات إسرائيلية ليل الأحد
8
خبر عاجل
05:47
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على النجارية - قضاء صيدا أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح
خبر عاجل
05:47
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على النجارية - قضاء صيدا أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More