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بعد تعرضه لإصابة بالغة... مبابي يعود إلى الملاعب بقوّة

2024-12-16 | 12:30
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بعد تعرضه لإصابة بالغة... مبابي يعود إلى الملاعب بقوّة

بعد تعرضه لإصابة بالغة... مبابي يعود إلى الملاعب بقوّة

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الاثنين عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى تشكيلة فريقه لخوض نهائي كأس القارات للأندية أمام باتشوكا المكسيكي الأربعاء في الدوحة، وفق وكالة "فرانس برس".

وغاب مبابي عن مباراة فريقه الأخيرة بالدوري المحلي أمام رايو فايكانو (3-3) السبت، وذلك بسبب إصابة في الفخذ أجبرته على الخروج في الدقيقة 36 من مواجهة أتالانتا الإيطالي الثلاثاء الماضي ضمن دوري أبطال أوروبا (3-2).

وسيكون المهاجم صاحب الأهداف الـ12 في مختلف المسابقات هذا الموسم، ضمن المجموعة التي ستخوض نهائي كأس القارات للأندية والتي سيواجه خلالها بطل أوروبا نظيره المكسيكي الفائز على الأهلي المصري في نصف النهائي السبت.

ويحتل حامل لقب "لا ليغا"، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المركز الثالث حاليا في الدوري خلف برشلونة وجاره أتلتيكو، علما أنه سيستضيف إشبيلية بعد ظهر الأحد المقبل.

وبالإضافة إلى مونديال الأندية بنسخته الجديدة التي تضم 32 فريقا، يعيد "فيفا" إطلاق كأس القارات للأندية التي تجمع أبطال مسابقات قارية مختلفة. وتأهل ريال مدريد، ممثّل أوروبا بتتويجه بلقب دوري الأبطال 2024، إلى النهائي بشكل مباشر.
 
 
 
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