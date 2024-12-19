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رياضة
بطولة فرنسا: ديمبيليه يقود سان جرمان إلى حسم القمة أمام موناكو
2024-12-19 | 03:00
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بطولة فرنسا: ديمبيليه يقود سان جرمان إلى حسم القمة أمام موناكو
بطولة فرنسا: ديمبيليه يقود سان جرمان إلى حسم القمة أمام موناكو
قاد الجناح الدولي عثمان ديمبيليه فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب إلى حسم القمة أمام مضيفه موناكو 4-2 بتسجيله ثنائية الأربعاء على ملعب "لويس الثاني" في الإمارة في مباراة مقدمة من المرحلة 16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكان باريس سان جرمان بدأ بالتسجيل عبر مهاجمه الواعد ديزيريه دويه، ورد موناكو بهدفين للدوليين المغربي إلياس بن الصغير والسويسري بريل إمبولو.
ورد الضيوف بـ3 أهداف لديمبيليه، رافعا رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم، والبديل الدولي البرتغالي غونسالو راموش، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وهو الفوز الثاني تواليا والثاني عشر في الدوري لفريق العاصمة الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 40 نقطة مبتعدا مؤقتا بفارق 10 نقاط أمام مطارديه المباشرين مرسيليا وموناكو الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم.
وتم تقديم المباراة بسبب خوض الفريقين لمباراة كأس الأبطال على ملعب 974 في الدوحة في الخامس من كانون الثاني المقبل، وهو الأسبوع الذي يشهد إقامة المرحلة 16. (...)
*
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