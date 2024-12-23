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رياضة
بعد إصابته... ساكا يغيب عن الملاعب لأسابيع عدّة
2024-12-23 | 12:30
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بعد إصابته... ساكا يغيب عن الملاعب لأسابيع عدّة
بعد إصابته... ساكا يغيب عن الملاعب لأسابيع عدّة
أعلن الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، اليوم الاثنين أن المهاجم بوكايو ساكا سيغيب عن الملاعب لأسابيع عدّة بعد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية خلال الفوز على مضيفه كريستال بالاس 5-1 في الجولة السابعة عشرة، وفق وكالة فرانس برس.
وعندما سُئل أرتيتا في مؤتمر صحافي عن حالة الدولي الإنكليزي البالغ 23 عاما، قال "لا يبدو الأمر جيدا. سيغيب عن الملاعب لأسابيع عدة".
وشوهد ساكا وهو يغادر ملعب "سيلهيرست بارك" في لندن على عكازين السبت، مما أفسد فرحة الفوز الثاني في أربعة أيام على كريستال بالاس بعدما كان "الغانرز" اسقطه على أرضه 3-2 في ربع نهائي كأس الرابطة.
وقال أرتيتا بعد المباراة "شعر بشيء في عضلة الفخذ الخلفية. لم يستطع الاستمرار. سيتعين تقييمه، لذا فأنا قلق جدا بشأن ذلك".
كما كشف المدرب الإسباني أن رحيم سترلينغ المعار من تشلسي أصيب في ركبته وسيغيب بدوره عن الملاعب لأسابيع عدة.
وأجاب عندما سُئل عما إذا كان هناك خوف من عدم عودة ساكا قبل نهاية الموسم "لا (لا يوجد خوف)" و"أنا متفائل جدا بشأن عودته قبل نهاية الموسم".
وقال الإسباني إن الإصابة كانت جزءا من "تطور اللاعب. كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير. كان من الممكن أن يكون هناك شيء آخر يمكن أن يجعلك خارج الملاعب لمدة عام".
واستطر قائلا "الأمر يتعلق بكيفية رد فعلك على ذلك، وكيف تتغلب على هذا الموقف، كما أنها عملية تعلم رائعة له أيضا.هذا هو الأمر. إنه مصاب، ولا يمكننا تغيير ذلك. سنستغل هذا الوقت الآن لمساعدته".
ويلعب ساكا دورا أساسيا في هجوم أرسنال، حيث سجل خمسة أهداف في الدوري ومرر 10 كرات حاسمة هذا الموسم، وسيكون غيابه مؤثرا.
وشدد أرتيتا على انه "يجمع بعض الأفكار" حول كيفية التعامل مع غياب ساكا "مررنا بفترة مع (النروجي) مارتن (أوديغارد) وفترة مع غياب خمسة أو ستة مدافعين. نحن نتعامل مع الأمر بطاقة إيجابية".
ويستضيف أرسنال، وصيف البطل في الموسمين الماضيين وصاحب المركز الثالث هذا الموسم برصيد 33 نقطة متأخرا بفارق 6 نقاط خلف ليفربول المتصدر وله مباراة مؤجلة، إيبسويتش وصيف القاع الجمعة.
*
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