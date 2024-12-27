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بعد إصابته في الكاحل... جمال يتعهد بالعودة أقوى إلى الملاعب

2024-12-27 | 14:20
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بعد إصابته في الكاحل... جمال يتعهد بالعودة أقوى إلى الملاعب

بعد إصابته في الكاحل... جمال يتعهد بالعودة أقوى إلى الملاعب

تعهد لاعب نادي برشلونة الإسباني لامين جمال، "بالعودة أقوى" بعد إصابته في كاحله الأيمن في وقت سابق من هذا الشهر خلال مباراة في الدوري، وفق وكالة "فرانس برس".

أصيب اللاعب البالغ من العمر 17 عاما وأحد الركائز الأساسية في صفوف المنتخب الإسباني الفائز بكأس أوروبا 2024، في كاحله خلال المباراة التي خسرها برشلونة على أرضه أمام ليغانيس 0-1 في 15 كانون الأول الحالي.

وقدَّر النادي الكاتالوني في ذلك الوقت أن جمال سيغيب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

وقال جمال في مقطع فيديو نشره برشلونة على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة: "أنا في عملية تعافي وأنا متأكد جدا من أنني سأعود منها أقوى وبتصميم أكبر".

وأضاف "عندما تتوقف عن اللعب لفترة، فهذا هو الوقت الذي تدرك فيه عملك وما تفعله، وسأعود أفضل من أي وقت مضى".

وتابع "أعتقد أنه كان مجرد سوء حظ. في النهاية كان بسبب ضربة تلقيتها في الكاحل، لكن هذه الأشياء تحدث، ويمكن أن تحدث لأي شخص".

وتألق جمال بشكل لافت مع برشلونة هذا الموسم حيث سجل ستة أهداف مع 12 تمريرة حاسمة في 20 مباراة.

وهي المرة الثانية التي يصاب فيها جمال في الكاحل هذا الموسم، بعد الأولى مطلع الشهر الماضي في المباراة ضد النجم الأحمر الصربي (5-2) حيث غاب لمدة أسبوعين.

عاد جمال إلى الملاعب في 30 تشرين الثاني الماضي ولعب بديلا في المباراة ضد لاس بالماس (0-1) وأساسيا في المباريات ضد ريال مايوركا (5-1) وريال بيتيس (2-2) وبوروسيا دورتموند الألماني (3-2) وليغانيس (0-1).

وتسببت الإصابة الثانية في غيابه عن آخر مباراة لبرشلونة في الدوري هذا العام والتي خسرها على أرضه أمام أتلتيكو مدريد 1-2 السبت الماضي.

ويلعب الفريق الكاتالوني مع بارباسترو من الدرجة الرابعة في دور الـ32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا في الرابع من كانون الثاني.

سيسافر إلى جدة لخوض الكأس السوبر الإسبانية حيث سيواجه أتلتيك بلباو في نصف النهائي في الثامن من الشهر ذاته، وفي حال تأهل إلى المباراة النهائية المقررة في 12 منه، سيلعب مع الفائز من مواجهة ريال مدريد حامل اللقب وريال مايوركا واللذين سيلعبان في التاسع من الشهر المقبل.
 
 
 
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