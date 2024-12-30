بطولة ايطاليا: ميلان يعين كونسيساو مدربًا للنادي بعد إقالته فونسيكا

بطولة ايطاليا: ميلان يعين كونسيساو مدربًا للنادي بعد إقالته فونسيكا

أعلن ميلان، ثامن الدوري الإيطالي لكرة القدم، في بيان ثان بعد ساعات قليلة من إقالة مدربه البرتغالي باولو فونسيكا، تعيين مواطنه سيرجيو كونسيساو بدلا منه حتى 30 حزيران 2026 .

وكانت الصحف المحلية قد كشفت بعد تعادل ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، مع روما 1-1 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري يوم الأحد عندما طرد فونسيكا في نهاية الشوط الأول، أنّ مسؤولي النادي اللومباردي أبلغوا البرتغالي بقرارهم بعد المباراة. (...)



ويملك كونسيساو، البالغ من العمر 50 عاما، خبرة طويلة كلاعب جناح في الدوري الإيطالي، إذ حمل ألوان لاتسيو على فترتين وأحرز معه لقب الدوري في 2000 والكأس مرتين وكأس الكؤوس الأوروبية، بالإضافة إلى بارما (2000-2001)، وإنتر (2001-2003).



ويخوض ميلان الذي يعيش في السنوات الأخيرة في ظل جاره اللدود إنتر، مسابقة الكأس السوبر الإيطالية في السعودية، حيث يلتقي مع يوفنتوس الجمعة في نصف النهائي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".





