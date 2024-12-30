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وفاة لاعب برشلونة السابق البيروفي سوتيل عن 75 عاما

2024-12-30 | 14:20
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وفاة لاعب برشلونة السابق البيروفي سوتيل عن 75 عاما

وفاة لاعب برشلونة السابق البيروفي سوتيل عن 75 عاما

توفي لاعب برشلونة الإسباني السابق البيروفي هوغو سوتيل الذي عرف خلال مسيرته الكروية باسم "تشولو"، عن 75 عاما بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني الإثنين.

وقال برشلونة في بيان "توفي هوغو سوتيل يوم الاثنين 30 كانون الأول. وُلِد في إيكا البيرو في 18 أيار 1949، كان يعتبر أحد أفضل لاعبي أميركا الجنوبية في جيله"، مضيفا "كان مهاجما ماهرا، سريعا، شجاعا...".

وقالت وزارة الصحة البيروفية إن سوتيل توفي متأثرا بصدمة في الدورة الدموية ناجمة عن فشل كلوي في الكبد بعد دخوله المستشفى في ليما في 19 كانون الأول.

وبعدما قدم إليه من نادي مونيسيبال دي ليما البيروفي، توج سوتيل مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني عام 1974 في موسمه الأول معه، حيث لعب بجانب نجوم كبار مثل الهولندي يوهان كرويف، كارليس ريكساتش، خوان مانويل أسينسي ومارسيال حسبما نعاه النادي الكاتالوني.

وشارك سوتيل في تشرين الثاني الفائت باحتفالات الذكرى الـ 125 لتأسيس برشلونة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبعد رحيله عن عملاق كاتالونيا، لعب سوتيل لأليانسا ليما البيروفي من 1977 إلى 1979 ثم إنديبندينتي دي ميديين الكولومبي من 1979إلى 1981.

وخاض سوتيل 62 مباراة دولية مع منتخب البيرو وسجل 18 هدفا، أبرزها في الفور على كولومبيا 1-0 في نهائي كوبا أميركا عام 1975. كما شارك في كأس العالم 1970 في المكسيك وفي عام 1978 في الأرجنتين.
 
 
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